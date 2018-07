Φονικό κύμα καύσωνα στον Καναδά. 17 νεκροί

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κεμπέκ εξαιτίας κύµατος καύσωνα που πλήττει από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας τον ανατολικό Καναδά, ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι υγείας.

Ο αριθμός των θανάτων από το κύμα καύσωνα στο Μόντρεαλ είναι σήμερα 12, δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια δημόσιας Υγείας Μιλέν Ντρουίν.

Πέντε θάνατοι καταγράφηκαν μέσα σε 48 ώρες το Ανατολικό Τάουνσιπς, ανατολικά της μητρόπολης του Κεμπέκ, σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune, που επικαλέστηκε τις τοπικές αρχές υγείας.

«Βρίσκομαι ολόψυχα στο πλευρό των ανθρώπων του Κεμπέκ που έχασαν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο από το κύμα καύσωνα. Αυτές οι θερμοκρασίες ρεκόρ θα συνεχιστούν στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά, οπότε να φροντίσετε να προστατέψετε τους εαυτούς σας και τις οικογένειές σας», τόνισε με tweet του ο πρωθυπουργός Τζαστίν Τριντό.

Στα θύματα στο Μόντρεαλ συγκαταλέγονται «πολύ ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, ηλικιωμένοι ή άνθρωποι με χρόνιες ή ψυχικές παθήσεις» που δεν διέθεταν κλιματισμό δήλωσε η δρ Ντρουίν σε μια συνέντευξή της στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Radio-Canada.

Η θερμοκρασία σήμερα στο Μόντρεαλ έφτασε τους 34 βαθμούς Κελσίου που με τον παράγοντα της υγρασίας μπορεί να γίνεται αισθητός παραπάνω από 40 βαθμούς, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία.

Μια «προειδοποίηση για καύσωνα» από το υπουργείο Περιβάλλοντος του Καναδά βρίσκεται σε ισχύ για το νότιο Κεμπέκ, αλλά οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν μείωση της θερμοκρασίας από την Παρασκευή.

Κανένας θάνατος δεν έχει αναφερθεί στη γειτονική επαρχία του Οντάριο, που επίσης πλήττεται από πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Το 2010 ένα κύμα καύσωνα είχε προκαλέσει το θάνατο 100 ανθρώπων στην επαρχία του Μόντρεαλ, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

At least 17 people have died in Quebec due to high heat and humidity, officials say https://t.co/e5ehFgWWhG pic.twitter.com/mS4GMQCOxj

The heat wave death toll continues to rise in Quebec (https://t.co/6vgKB22nVA) and Toronto police have discovered more potential evidence in the Bruce McArthur investigation (https://t.co/JqkndTlLtU). See more top stories and breaking news at https://t.co/1DuH5MLEpX pic.twitter.com/YDFEt0wFQn