Ινδονησία: Τουλάχιστον 16 νεκροί από νέο ναυάγιο με φέριμποτ

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ένα φέριμποτ στο οποίο επέβαιναν ναυάγησε στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας, τόνισαν τοπικοί αξιωματούχοι, ενώ οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης είχαν επικεντρωθεί στη διάσωση περισσότερων από 130 άλλων επιβατών.



Το δυστύχημα έρχεται την ίδια μέρα με την ανακοίνωση του τέλους των ερευνών για τους 164 ανθρώπους που αγνοούνται μετά το ναυάγιο πορθμείου την περασμένη εβδομάδα, στη νήσο Σουμάτρα, στη λίμνη Τομπά, τουριστικό προορισμό και από τις βαθύτερες λίμνες στον κόσμο.



Δεκαέξι πτώματα ανασύρθηκαν και 39 άνθρωποι διασώθηκαν, αλλά οι αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει όλους τους 139 επιβάτες που ήταν καταγεγραμμένοι στην λίστα επιβατών, δήλωσε ο Ντάρφιαν Μούκρι, επικεφαλής του τμήματος, αρμόδιου για αντιμετώπιση καταστροφών.



«Η ομάδα έρευνας και διάσωσης και αλιείς συνεχίζουν να προσπαθούν να διασώσουν τα θύματα που επέβαιναν στο πλοίο», πρόσθεσε.



«Ο αριθμός των επιβατών που εξακολουθούν να βρίσκονται στο σκάφος δεν είναι ακόμη γνωστός», είπε.



Το σκάφος 48 μέτρων συνέδεε τη νήσο Σουλαουέζι με το γειτονικό νησί Σελαγιάρ, όταν το έπληξαν ισχυροί άνεμοι και υψηλά κύματα.



Ένας στόλος μικρών σκαφών επιχειρεί να σώσει τους επιβάτες καθώς οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν σε μεγαλύτερα σκάφη να προσεγγίσουν, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών.

