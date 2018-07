Μαχαίρωσε 9 ανθρώπους σε παιδικό πάρτι γενεθλίων, ανάμεσά τους έξι παιδιά

Ένας άνδρας άρχισε να μαχαιρώνει αδιακρίτως ανθρώπους στο πάρτι γενεθλίων ενός παιδιού τριών χρονών μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας όπου διαμένουν κυρίως οικογένειες προσφύγων, στην πόλη Μπόισι της Πολιτείας Άινταχο το Σάββατο, τραυματίζοντας εννιά πρόσωπα, ανάμεσά τους έξι παιδιά, ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή.

Ο Τίμι Κίνερ, 30 ετών, αφροαμερικανός από το Λος Άντζελες, που φιλοξενείτο σε διαμέρισμα στην πολυκατοικία, έχει συλληφθεί, διευκρίνισε η αστυνομία του Μπόισι. Δεν είναι μετανάστης. Διέπραξε την επίθεση μία ημέρα αφότου η γυναίκα που τον φιλοξενούσε του ζήτησε να φύγει, διευκρίνισε η αστυνομία.

Ο Κίνερ έχει προφυλακιστεί, χωρίς δυνατότητα να αφεθεί ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης, στη φυλακή της Κομητείας Έιντα. Τον βαρύνουν 15 κατηγορίες: έξι για τραυματισμούς παιδιών, εννέα για επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις, σύμφωνα με έγγραφα της φυλακής. Στα έγγραφα δεν αναφέρεται αν έχει αναλάβει την υπεράσπισή του δικηγόρος.

Ο Κίνερ πιθανόν ήθελε να «πάρει εκδίκηση» διότι η ένοικος της πολυκατοικίας που τον φιλοξενούσε τον έδιωξε, εκτίμησε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μπόισι, ο Μπιλ Μπόουνς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Κυριακή.

Η γυναίκα που φιλοξενούσε τον Κίνερ δεν τραυματίστηκε. Δεν βρισκόταν στο κτίριο όταν ο 30χρονος διέπραξε την επίθεση. Ο Κίνερ άρχισε να μαχαιρώνει ανθρώπους όταν δεν μπόρεσε να βρει τη γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία, που τόνισε ότι τα κίνητρά του είναι ένα από τα αντικείμενα της έρευνας που διενεργεί.

Επρόκειτο για επίθεση «εναντίον των πλέον ανυπεράσπιστων ανάμεσά μας, των παιδιών μας. Είναι (μια πράξη) αδικαιολόγητη, εξωφρενική, εντελώς σατανική», τόνισε ο Μπόουνς. Έξι θύματα είναι από τριών ως 12 ετών• τρεις ενήλικοι τραυματίστηκαν προσπαθώντας να σταματήσουν τον δράστη. Τέσσερα θύματα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Δεν έγινε σαφές αν πρόκειται για παιδιά ή ενήλικους.

Ανάμεσα στα θύματα είναι άνθρωποι από τη Συρία, το Ιράκ και την Αιθιοπία, ανέφερε ο Μπόουνς.

Ο δράστης, που έχει εκτεταμένο ποινικό μητρώο, δεν γνώριζε τα θύματα. Αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον δικαστή σήμερα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Idaho Statesman, η πολυκατοικία φιλοξενεί οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα με την υποστήριξη μιας φιλανθρωπικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας της πόλης Μπόισι.

Ο δήμαρχος της πόλης Ντέιβ Μπίτερ έκανε λόγο για μια «φρικιαστική επίθεση» που δεν έχει καμιά σχέση με τις διαθέσεις των κατοίκων της μεγαλύτερης πόλης της Πολιτείας Άινταχο (225.000 κάτοικοι).

Οι κάτοικοι της Πολιτείας Άινταχο είναι στην πλειονότητά τους κοινωνικά συντηρητικοί. Η υποδοχή προσφύγων σε αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Το 2015, κάτοικοι που εναντιώνονταν σε ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων στο Τουίν Φολς διεξήγαγαν εκστρατεία αξιώνοντας να κλείσει, μάταια.

A man who stabbed nine people, including six children, in Boise, Idaho, attacked a child's birthday party to "exact vengeance" after being kicked out of an apartment complex, police say https://t.co/rrLkxakTlo pic.twitter.com/KGovaZ1y8F