Μεγάλη φωτιά σε πολυώροφο κτίριο στο Λονδίνο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στην περιοχή του Mile End στο Λονδίνο, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβεστικά οχήματα και 58 πυροσβέστες με σκοπό να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε διαμέρισμα του 12ου ορόφου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 80 κλήσεις για την συγκεκριμένη πυρκαγιά, ενώ με ανάρτησή της στο Twitter ενημερώνει ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

