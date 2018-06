Μακελειό στην Capital Gazette: Τους σκότωσε επειδή έγραψαν άρθρο εναντίον του

Ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εφημερίδας Capital-Gazette στην πόλη Αννάπολις του Μέρυλαντ των ΗΠΑ με τέσσερις υπάλληλους της εφημερίδας να σκοτώνονται επί τόπου και ένα ακόμα θύμα να υποκύπτει στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο. Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο ένοπλος έφτασε στα γραφεία εφημερίδας Capital-Gazette στην πόλη Αννάπολις, στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγοντας πυρ.

Νεκροί είναι οι Rob Hiaasen, Gerald Fischman, Wendi Winters, Rebecca Smith, και John McNamara, όλοι εργαζόμενοι στην εφημερίδα. Δράστης ήταν ο 38χρονος Jarrod W. Ramos ο οποίος συνελήφθη.

Rob Hiaasen, soft-spoken guy, who wrote about Annapolis' many secret spots. Gerald Fischman, quiet with a dry sense of humor. Wendi Winters, who never met a story she couldn't write or photograph. Johnnie Mac, who envied me on my retirement. Missing them. https://t.co/qSK4DKj3Ji

Ο ίδιος είχε καταθέσει μήνυση εναντίον της εφημερίδας για άρθρο που είχε γραφτεί εναντίον του από τον αρθρογράφο Eric Hartley το 2012, με τον Ramos να χάνει στην εκδίκαση της υπόθεσης το 2015. Το άρθρο αφορούσε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης στην οποία είχε τότε εμπλακεί ο φερόμενος ως δράστης. Εναντίον του είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα με το δικαστήριο να τον υποχρεώνει να μην επικοινωνήσει ξανά με τη γυναίκα η οποία είχε κινηθεί νομικά εναντίον του για παρενόχληση. Η εφημερίδα είχε καλύψει το περιστατικό με αρθρογραφία και ο Ramos είχε ζητήσει τα εν λόγω κείμενα να αποσυρθούν, κάτι που δεν έγινε.

Ακόμη, είχε απειλήσει την εφημερίδα στο παρελθόν μέσω social media.

Journalists working in particular in small newspapers are the truest believers in being your advocate in your community; the pay isn’t good, hours are awful, but they do it because it’s a calling. They are your neighbors, kids coach & sit in the pews with you on Sunday #Annapolis pic.twitter.com/hB1kQFFSVZ