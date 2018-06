Εκτακτο: Μακελειό σε εφημερίδα με νεκρούς και τραυματίες στο Μέριλαντ των ΗΠΑ

Ένοπλος εισέβαλε στο κτίριο, όπου στεγάζεται τοπική εφημερίδα, στο Μέριλαντ. Πρόκειται για την «Capital Gazette». Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η αστυνομία επιβεβαίωσε πως υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί και περισσότεροι από 20 τραυματίες.





Police have closed West Pratt between Penn Street & MLK Blvd. They’re outside the @UMMC Walter P. Carter mental health clinic. pic.twitter.com/69iGeoz4bV

— Colin Campbell (@cmcampbell6) 28 Ιουνίου 2018

Δειτε ζωντανή εικόνα από το περιστατικό όπως το μεταδίδουν τοπικά μεσα :

