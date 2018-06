Εκτροχιασμός τρένου στην Αυστρία: Τρεις σοβαρά τραυματίες

Εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Αυστρία, στην περιοχή St Poelten, δυτικά της Βιέννης.

Δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν και τραυματίστηκαν 31 άτομα, τρεις εκ των οποίων πιο σοβαρά, σύμφωνα με το ABC News.

Συνολικά στο τρένο βρίσκονταν περίπου 80 άτομα με το τρίτο βαγόνι του να παραμένει στις ράγες.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ωστόσο σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, NOeVOG, το τρένο φαίνεται να είχε αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα από το επιτρεπτό όριο.

Austria: two train carriages derailed near St. Polten causing 3 serious injuries and 27 minor injuries, according to the Austrian Red Cross. pic.twitter.com/J8Gh53hWOD