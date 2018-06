Συναγερμός στο Δουβλίνο. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς έξω από εκκλησία.

Συναγερμός σήμανε στο Δουβλίνο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς έξω από εκκλησία. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ατύχημα.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τέσσερις τραυματίες. Από τοπικά μέσα γίνεται λόγος για ατύχημα, καθώς φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στους πεζούς που βρισκόταν έξω από την εκκλησία.





Car ploughs into pedestrians outside Dublin church leaving 2 fighting for lifehttps://t.co/1Wol7fX3jn pic.twitter.com/dEYwvl6ONu