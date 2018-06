Τουρκικές εκλογές LIVE: Στο 58% ο Ερντογάν, αυξάνονται τα κρούσματα νοθείας

Προβάδισμα Ερντογάν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία. Λεπτό προς λεπτό η εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία:

19:20 Στα ύψη η συμμετοχή



Το ποσοστό συμμετοχής στις στις σημερινές προεδρικές εκλογές στην Τουρκία ανήλθε στο 86,82%, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.



Ελαφρώς πιο αυξημένο ήταν το ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές που ανήλθε στο 87%.



19:17 Πρωταγωνίστρια η νοθεία



Αυξάνονται οι περιπτώσεις νοθείας στις τουρκικές εκλογές, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας

19:12 Στο 58% ο Ερντογάν με καταμετρημένο το 34%

Turkish, Presidential Elections:



33.5% counted



Erdoğan (AKP-ECR): 57.7%

İnce (CHP-S&D): 27.8%

Akşener (İYİ-*): 7.5%

Demirtaş (HDP-S&D): 5.8%

Karamollaoğlu (SP-*): 0.9%

Perinçek (VATAN-*): 0.2%#Seçim2018 #Turkey #TurkeyElections



19:04 Μάχη σώμα με σώμα "βλέπουν" οι αναλυτές



Αναλυτές υπενθυμίζουν ότι και στις εκλογές του 2015 το AKP του Ερντογάν στα πρώτα αποτελέσματα συγκέντρωνε το 62% και κατέληξε στο 42% στο κλείσιμο της καταμέτρησης.





In the June 2015 elections, AKP opened with 62 percent. Ended with 42. Don't be demoralized by the numbers. This is not bad.