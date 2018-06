Εκλογές στην Τουρκία: Νίκη Ερντογάν δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από τις 188.000 κάλπες της χώρας έχει αρχίσει παρουσία παρατηρητών, προτού δοθεί το επίσημο αποτέλεσμα για κάθε μία από τις κάλπες αυτές, οι οποίες θα επανασφραγιστούν με τα ψηφοδέλτια και θα μεταφερθούν σε περιφερειακά κέντρα καταμέτρησης, όπου θα ξανανανοιχθούν και τα αποτελέσματα θα εισαχθούν στο τέλος στο σύστημα Η/Υ της εκλογικής επιτροπής. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

Ιντζέ: Προστατεύστε τις κάλπες



Να προστατεύσουν τις κάλπες από ενδεχόμενη νοθεία εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, κάλεσε τους Τούρκους πολίτες ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Μουχαρέμ Ιντζέ, μιλώντας μετά τη λήξη της ψηφοφορίας.



Ο Ιντζέ δήλωσε επίσης πως τα μέλη της εκλογικής επιτροπής της Τουρκίας πρέπει "να κάνουν σωστά τη δουλειά τους". Πρόσθεσε πως δεν έχει αμφιβολία ότι τα εκλογικά αποτελέσματα θα είναι "πολύ καλά".

Νίκη Ερντογάν με 52,56% δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα ενώ το ποσοστό του Ιντζέ κυμαίνεται γύρω στο 26%



Συλλήψεις ευρωπαίων παρατηρητών



Συνελήφθησαν μέλη της αντιπροσωπείας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, καθώς και Γερμανοί και Ιταλοί με την κατηγορία ότι προσποιούνταν τους διεθνείς παρατηρητές.



Γιλντιρίμ: Στους 2 οι νεκροί- Δεν σχετίζονται με τις εκλογές



Σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός της χώρας Μπιναλί Γιλντιρίμ επιβεβαίωσε τους πυροβολισμούς στο Ερζερούμ, έκανε όμως λόγο για 2 νεκρούς και τόνισε πως το περιστατικό δεν σχετίζεται με τις εκλογές, αλλά αφορά σε βεντέτα.



Στις 11 το βράδυ αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα.



Δημοσιογράφοι στην Τουρκία κάνουν λόγο για έναν ακόμη νεκρό, αυτή τη φορά στην πόλη Suruc της επαρχίας Σανλιούρφα. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μεταδίδονται, προς το παρόν.



Στην Τουρκία δεν πραγματοποιούνται δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων (exit polls). Έτσι, πρώτη εικόνα για το αποτέλεσμα θα έχουμε μετά τις πρώτες καταμετρήσεις, νωρίς το βράδυ.



Τρεις νεκροί στην επαρχία Ερζερούμ



Για τρεις νεκρούς κάνουν λόγο πληροφορίες, στην πόλη Karacoban της επαρχίας Ερζερούμ. Όπως αναφέρεται, οι τρεις έχασαν την ζωή τους κατά την διάρκεια ένοπλης συμπλοκής σε εκλογικό κέντρο. Μεταξύ των νεκρών ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του κόμματος Iyi της Meral Akşener και δύο πολίτες.



Ολοκληρώθηκε η διαδικασία



Στις 17:00 ακριβώς ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

Νεκρός ο επικεφαλής του Καλού Κόμματος

Νεκρός έπεσε πριν από λίγη ώρα ο επικεφαλής του IYI Partisi (Καλό Κόμμα) στην επικράτεια του Ερζερούμ.



Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Τουρκία, ο Μεχμέτ Σιντίκ Ντουρμάζ, έχασε τη ζωή του όταν σε ένανς καυγάς, με αφορμή τις εκλογές, βγήκαν όπλα και ο δράστης δεν δίστασε να του πάρει τη ζωή, μέσα στο Γυμνάσιο ISE, στην επαρχία Καρατσομπάν.



Ένα στέλεχος του Καλού Κόμματος, ο Χουσνού Γιλάν, ανέφερε ότι στο συγκεκριμένο Γυμνάσιο έφτασαν 24 άτομα από το υπουργείο Εσωτερικών. «Δεν τους ακολουθήσαμε, διαφωνήσαμε με τον ερχομό τους. Αργότερα ένας νέος, μέλος του AKP και υποψήφιος στο Ερζερούμ, τον οποίο δεν ξέρω ήρθε και ξεκίνησε καυγάς. Έπεσαν πυρά. Ο Γιλμάζ έπεσε νεκρός, όπως και δύο ακόμα πολίτες».

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τις 18:30 το απόγευμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε και ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ, στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ψήφισε ο Ερντογάν

O Ταγιπ Ερντογάν ψήφισε στις 13:30, όπως πάντα σε σχολείο στο Σκούταρι της ασιατικής πλευράς της Κωνσταντινούπολης, με την σύζυγό του Εμινέ.



Στην κάλπη τον περίμενε και η κόρη του με τον γαμπρό του και Υπουργό Ενέργειας Μπεράτ Άλμπαϊρακ που είχαν ψηφίσει νωρίτερα. Ο Ερντογάν είπε ότι ενημερώθηκε πως η μεχρι στιγμής συμμετοχή είναι υψηλή, όπως και στις τελευταίες εκλογές, κάτι που, όπως είπε, δείχνει δημοκρατική ωριμότητα, “ Με αυτές τις εκλογές περνάμε στο προεδρικό σύστημα που θα μας ανεβάσει σε νέο επίπεδο πολιτισμού και θα ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια”, πρόσθεσε.

Ιστορική η σημερινή ημέρα των εκλογών για την Τουρκία, με τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αγωνιά για το αποτέλεσμα αφού εδώ και 15 χρόνια κατάφερε να βρίσκεται στην εξουσία. Άραγε μετά την σημερινή εκλογική αναμέτρηση ο Ερντογάν θα καταφέρει να ξεχωρίσει από τον πρώτο γύρο και το Κόμμα του Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) να διατηρήσει την πλειοψηφία του στο τουρκικό κοινοβούλιο;



Στις κάλπες συρρέουν από το πρωί εκατομμύρια ψηφοφόροι για να εκλέξουν τον Πρόεδρο της Τουρκίας και το κοινοβούλιο της χώρας. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8.00 το πρωί και κλείνουν στις 17.00. Με τις κρίσιμες αυτές εκλογές, η Τουρκία οδηγείται έπειτα από τις συνταγματικές αλλαγές που έγιναν, σε προεδρικό σύστημα.



Σε ολόκληρη την Τουρκία στήθηκαν 180.065 κάλπες. Οι ψηφοφόροι κλείνουν στον ίδιο φάκελο και τα δύο ψηφοδέλτια, ένα για τον πρόεδρο και ένα για το κοινοβούλιο. Πρώτα θα γίνει η καταμέτρηση των ψήφων για τον πρόεδρο. Οι υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές είναι έξι. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είναι κοινός υποψήφιος της συμμαχίας του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ και του ακροδεξιού ΜΗΡ, ο Μουχαρρέμ Ιντζέ του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), η Μεράλ Ακσενέρ του Καλού Κόμματος, ο Τεμέλ Καραμολλάογλου του Κόμματος Ευδαιμονίας και ο Ντογού Περιτσέκ του Κόμματος Πατρίδας.

Σε αυτές τις εκλογές αντί 550 βουλευτές θα εκλεγούν 600. Χάρη στη νέα νομοθεσία περί συμμαχιών τα μικρά κόμματα καταφέρνουν να μπουν στη βουλή χωρίς να περάσουν το εκλογικό όριο του 10%. Το ΑΚΡ συμμάχησε με το ΜΗΡ από τη μια και από την άλλη το CHP συμμάχησε με το Καλό Κόμμα και το Κόμμα Ευδαιμονίας. Το φιλοκουρδικό κόμμα HDP το οποίο δεν συμμετέχει σε καμιά συμμαχία πρέπει να ξεπεράσει το 10% για να μπει στη βουλή.

Νοθεία, εκφοβισμό και επιθέσεις καταγγέλλει η αντιπολίτευση στις τουρκικές εκλογές



Το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης κατήγγειλε απόπειρες νοθείας στις πρόωρες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές που πραγματοποιούνται στην Τουρκία.



«Έφθασαν σε μας πολυάριθμες διαμαρτυρίες» κυρίως από την επαρχία Σανλιούρφα (νοτιοανατολική Τουρκία), δήλωσε ο εκπρόσωπος του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος CHP, ο Μπουλέντ Τεζτσάν, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στην έδρα του κόμματός του στην Άγκυρα.



«Οι φίλοι μας επενέβησαν τη στιγμή που συνέβησαν», πρόσθεσε.



Ο Τεζτσάν απαρίθμησε πολλά παραδείγματα αποπειρών να παραγεμιστούν κάλπες. Μία κάλπη περιείχε ήδη μια εκατοστή ψηφοδέλτια, όλα της συμμαχίας με επικεφαλής το κυβερνών ισλαμοσυντηρητικό κόμμα AKP, πριν καν ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα.



Φοβούμενοι νοθεία, ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική Τουρκία όπου ζουν κυρίως Κούρδοι, αντιπολιτευόμενοι και ΜΚΟ έχουν κινητοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες παρατηρητές για να επιβλέπουν τις κάλπες.



«Στην περιοχή υπήρξαν επιθέσεις, απειλές για να σταματήσουν τους παρατηρητές μας», δήλωσε ο Τεζτσάν.



Ο ίδιος εξέφρασε επίσης τη λύπη του για την παρουσία «ενόπλων στους δρόμους», οι οποίοι προσπαθούν, σύμφωνα με τον ίδιο, να δημιουργήσουν «ατμόσφαιρα τρόμου για τους ψηφοφόρους».



Το κύριο φιλοκουρδικό κόμμα, το HDP, κατήγγειλε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρόμοιες απόπειρες νοθείας και εκφοβισμού στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας.



Όμως ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε, αφού ψήφισε στην Κωνσταντινούπολη, πως πληροφορήθηκε «ότι σε όλη την Τουρκία δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα» όσον αφορά τη διεξαγωγή των διπλών εκλογών.



Ο επικεφαλής του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, λίγο αφού ψήφισε στην Άγκυρα, απηύθυνε έκκληση προς «όλους τους δημόσιους λειτουργούς» να αποτρέψουν απόπειρες νοθείας: «Σας παρακαλώ, μην ξεχνάτε πως είστε κρατικοί λειτουργοί. Δεν είστε υπάλληλοι κάποιου πολιτικού κόμματος».



Ο υποψήφιος του CHP, ο Μουχαρέμ Ιντζέ, επιβλήθηκε ως ο κύριος αντίπαλος του απερχόμενου προέδρου και επανέλαβε σήμερα τη βούλησή του να περιμένει τα αποτελέσματα των εκλογών μπροστά από την έδρα της ανώτατης εκλογικής αρχής.

Μαχαιρώθηκε υποστηρικτής του φιλοκουρδικού κόμματος



Σάλος στην Τουρκία με δημοσίευμα της ιστοσελίδας, ANF News, να κάνει λόγο για επίθεση με μαχαίρι σε υποστηρικτή του φιλοκουρδικού κόμματος, HDP στην περιοχή Suruc στην Ούρφα από συγγενείς υποψήφιου βουλευτή με το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η επίθεση έγινε από συγγενείς του βουλευτή του AKP, Ιμπραϊμ Χαλίλ Γιλντίζ στον υποστηρικτή του HDP, ενώ καταγγέλλονται και επιθέσεις από τον ίδιο τον υποψήφιο και τους σωματοφύλακες του σε τρία σχολεία της περιοχής, όπου υπάρχουν κάλπες για να τρομοκρατήσουν τους ψηφοφόρους.

Συνέλαβαν 10 ξένους!



Το κρατικό πρακτορείο Ανατολή μετέδωσε ότι οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 10 ξένους, τους οποίους κατηγορεί πως παρίσταναν τους διεθνής παρατηρητές χωρίς να έχουν διαπιστευτήρια από τον ΟΑΣΑ. Πρόκειται για τρεις Γάλλους που συνελήφθησαν στην επαρχία Αγκρί, τρείς Γερμανούς στην επαρχία Σιρνάκ και τέσσερις Ιταλούς στο Μπατμάν και το Ντιγιάρμπακιρ.

Εκατοντάδες πολίτες περίμεναν τον «σουλτάνο» στο εκλογικό κέντρο



Πολύς κόσμος περίμενε τον Τούρκο πρόεδρο για να τον δει και να τον χαιρετίσει.Τη στιγμή που βγήκε από το αυτοκίνητο, ένας άνδρας που κρατούσε ένα κοριτσάκι στην αγκαλιά του πλησίασε τον πρόεδρο της Τουρκίας για να τον χαιρετίσει και φυσικά για να δείξει πόσο καλός είναι ο Ερντογάν με τα παιδιά. Στα οποία, πριν φτάσει, οι άνθρωποί του μοίραζαν… δώρα!









Στην επαρχία Ulus, σύμφωνα με καταγγελίες, στελέχη του AKP, του κόμματος του Ερντογάν εκφόβισαν τους πολίτες να ψηφίσουν το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης! Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα τους επέτρεπαν να μπουν στο εκλογικό κέντρο!

