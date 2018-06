Έκτακτο: Ισχυρή έκρηξη στο Wuppertal της Γερμανίας με 25 τραυματίες

Τουλάχιστον 25 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τα τέσσερα σοβαρά, σε έκρηξη που σημειώθηκε σε κτήριο στην πόλη του Βούπερταλ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.



Όπως αναφέρει το Reuters, το κτήριο έχει καταστραφεί, ενώ σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, όπου οι κάτοικοι από τις παρακείμενες κατοικίες βγήκαν πανικόβλητοι στον δρόμο.





The explosion rocked the several-story building shortly before midnight Saturday with a large noise https://t.co/Wc7EPIxXBC #Wuppertal pic.twitter.com/l3W1LJP0Ky