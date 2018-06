Εκκενώθηκε σταθμός του τρένου στο Λονδίνο μετά από απειλή για βόμβα

Εκκενώθηκε ο σταθμός του τρένου Charing Cross στο Λονδίνο μετά από ισχυρισμούς αγνώστου που βρισκόταν στις γραμμές ότι έχει στην κατοχή του βόμβα.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο σταθμός εκκενώθηκε προληπτικά, ενώ ο άγνωστος άνδρας έχει συλληφθεί.

«Τώρα εργαζόμαστε για να ανοίξουμε εκ νέου τον σταθμό το συντομότερο δυνατόν. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους επιβάτες και το προσωπικό του σταθμού για την υπομονή και την κατανόησή τους κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού», αναφέρουν σε ανάρτησή του στο Twitter οι βρετανικές αρχές.

