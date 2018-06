Έντονη αντίδραση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την 48ωρη άδεια σε Κουφοντίνα

Τη δυσαρέσκεια του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη νέα άδεια που δόθηκε στον Δημήτρη Κουφοντίνα εξέφρασε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Χέδερ Νάουερτ λέγοντας πως «οι τρομοκράτες δεν πρέπει να παίρνουν άδεια από τη φυλακή».

Παράλληλα, μετέφερε την ανησυχία πως η συγκεκριμένη άδεια προσφέρει κίνητρο σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο για να προβούν σε περαιτέρω βίαιες ενέργειες.

«Αυτές οι άδειες προσφέρουν ένα κίνητρο στους οπαδούς του για να διαπράξουν περαιτέρω βίαιες και καταστρεπτικές πράξεις στο όνομα του», επισήμανε η Χέδερ Νάουερτ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Μάλιστα η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και ονομαστικά στα αμερικανικής καταγωγής θύματα της 17 Νοέμβρη, ενώ υποστήριξε πως η αμερικανική πλευρά έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία της στην ελληνική κυβέρνηση, όπως ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

«Βρίσκεται τώρα σε διήμερη άδεια και είναι η τρίτη άδεια που λαμβάνει τον τελευταίο χρόνο. Είναι ένας τρομοκράτης που έχει καταδικαστεί για πολλές δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού ακόλουθου της (αμερικανικής) πρεσβείας Γουίλιαμ Νορντίν στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και του λοχία της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας Ρόναλντ Στιούαρτ. Η πρεσβεία μας στην Αθήνα έχει ήδη μεταφέρει τη σοβαρή μας ανησυχία σχετικά με αυτή την απόφαση στην ελληνική κυβέρνηση».

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί νωρίτερα και η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, η οποία με ανάρτηση στο λογαριασμό της στο twitter σημείωσε πως «είναι μία επαίσχυντη αδικία για τις οικογένειες των πολλών θυμάτων του και περαιτέρω κίνητρο για τους αναρχικούς ακολούθους του να διαπράξουν βίαιες και καταστροφικές ενέργειες στο όνομά του».

