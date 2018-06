Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Νιού Τζέρσεϊ. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 20 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε φεστιβάλ στο Νιού Τζέρσεϊ.

Τέσσερις από τους τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα 13χρονο αγόρι, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Φεστιβάλ Τέχνης «Art All Night Trenton 2018».

Σύμφωνα με την αστυνομία στην περιοχή βρίσκονταν τουλάχιστον 1000 άτομα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ένας δράστης, 33 ετών, είναι νεκρός, ενώ ο δεύτερος κρατείται. Στο σημείο, βρέθηκαν πολλά όπλα.

Trenton police confirm at least one person has been killed and multiple people have been shot...the number we are now hearing is 14 people injured. Multiple victims were taken to the hospital and some people even in surgery. pic.twitter.com/9nrHS7BiRa