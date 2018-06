Ιβανόφ για Σκοπιανό: Δεν δέχομαι την συμφωνία, είναι ταπεινωτική για την χώρα

Σε εξέλιξη αυτήν την στιγμή το διάγγελμα του προέδρου των Σκοπίων, Γκιόρκι Ιβάνοφ. Κατά το διάγγελμα του ο πρόεδρος ανηφορικά με την συμφωνία Ελλάδας και ΠΓΔΜ για λύση στην ονομασία των Σοπίων ανέφερε: «Η συμφωνία παραβιάζει τη συνταγματική τάξη και το νομικό καθεστώς».



Επίσης ανέφερε πως δεν κάνει αποδεκτή τη συμφωνία για το όνομα «Βόρεια Μακεδονία» καθώς «παραβιάζει τη συνταγματική τάξη και το νομικό καθεστώς» ενώ είπε ακόμα πως σήμερα σήμερα «ότι για πρώτη φορά σήμερα είχε μια εικόνα για τη συμφωνία ότι και τις θέσεις που έχουν «χτιστεί» μέχρι τώρα και έχουν παραβιαστεί» είπε ο Σκοπιανός πρόεδρος όπως αναφέρει το Makfax.



ΠΓΔΜ για non paper Μαξίμου: Αποτελεί ερμηνεία, δεν ανταποκρίνεται στη συμφωνία



Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Σκοπίων, Μίλε Μποσνιακόφσκι, αναφέρει ότι το Non paper των 16 σημείων που εξέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί «ερμηνεία» και δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της συμφωνίας.



Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Mia, τόνισε ότι το Non paper της Ελλάδας αναφορικά με τη συμφωνία ανάμεσα στους δύο πρωθυπουργούς «που διέρρευσε στο κοινό στην Ελλάδα, είναι ερμηνεία και δεν ανταποκρίνεται στους όρους της συμφωνίας».



Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η βάση της συμφωνίας αφορά τον τρόπο που ερμηνεύουν και αντιλαμβάνονται οι δύο χώρες τον όρο «Μακεδονία» και πρόσθεσε:



«Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλούμε τους εαυτούς μας Μακεδόνες. Στη συμφωνία διατηρείται η μακεδονική ταυτότητα και η μακεδονική γλώσσα».



Παράλληλα διευκρίνισε ότι ο εθνικός ύμνος αλλά και η σημαία της ΠΓΔΜ δεν θα αλλάξουν και ότι τα σύμβολα δεν αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματευτικής διαδικασίας.



Ο Ιβάνοφ έδιωξε τον Ζάεφ μόλις του είπε ότι είναι οριστική η συμφωνία



Νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Γκιόργκι Ιβάνοφ για το περιεχόμενο της συμφωνίας με την Ελλάδα για το Σκοπιανό.



Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ενημέρωση διήρκεσε πολύ λίγο χρόνο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Makfax, ο Ζάεφ και ο ΥΠΕΞ Νίκολα Ντιμιτρόφ έφτασαν, με αστυνομική συνοδεία, στην προεδρική κατοικία στις 10:03 τοπική ώρα (11:03 ώρα Ελλάδος) και έφυγαν από αυτή στις 10:09.



Σύμφωνα με τα σκοπιανά ΜΕ ο Σκοπιανός πρόεδρος ρώτησε Ζάεφ και Ντιμιτρόφ αν έχουν συμφωνήσει με την Ελλάδα για το όνομα. Όταν απάντησε θετικά, του είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η συνάντηση. Μάλιστα υπάρχει η πληροφορία ότι ο Σκοπιανός πρόεδρος θα κάνει διάγγελμα εκφράζοντας ανοιχτά την διαφωνία του.



Χθες ο πρόεδρος Γκιόργκι Ιβάνοφ άφησε σαφείς αιχμές κατά του Ζόραν Ζάεφ για τις δηλώσεις του, στις οποίες ο κ. Ζάεφ είπε ότι η πιθανή απόρριψη της συμφωνίας με την Ελλάδα θα έθετε σε κίνδυνο τις προοπτικές της «Δημοκρατίας της ‘Μακεδονίας’» για ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.



Σχολιάζοντας ακριβώς αυτή τη δήλωση, από το γραφείο του Σκοπιανού προέδρου ανέφεραν ότι «είναι μια απέλπιδα προσπάθεια χειραγώγησης του κοινού και υποκίνησης των «Μακεδόνων» πολιτών μετά από πιθανή ψηφοφορία με δημοψήφισμα».



Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Οι στρατηγικές δεσμεύσεις της Δημοκρατίας της Μακεδονίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ είναι σαφώς καθορισμένες και δεν μπορούν να μεταβληθούν. Η διατήρηση του συνταγματικού ονόματος (σ.σ.: «Δημοκρατία της Μακεδονίας») και η εξεύρεση λύσης που δεν θα προκαλέσει αλλαγές στο Σύνταγμα της χώρας δεν στρέφονται καθόλου κατά της ένταξης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ».



Μάλιστα, ο Ιβάνοφ καταφέρεται εναντίον του Ζάεφ και για τον τρόπο που γίνονται οι συζητήσεις, λέγοντας ότι «είναι μη σοβαρό και ανεύθυνο ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για τους πολίτες της Δημοκρατίας της Μακεδονίας να επιλύεται τηλεφωνικά και με προσωπική συμφωνία μεταξύ των πρωθυπουργών των δύο χωρών».



Απαντώντας, δε, στην έκκληση του Ζάεφ η συμφωνία να υποστηριχθεί από όλους τους πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες, ο κ. Ιβάνοφ σχολίασε ότι για μια τέτοια συμφωνία «απαιτείται ευρεία εθνική συναίνεση, ώστε να εξευρεθεί λύση που δεν θα παραβιάζει την αξιοπρέπεια του «μακεδονικού» λαού».

eleftherostypos