Δασκάλα άφησε την περιουσία της στους μαθητές της

Η Genevieve Via Cava αφιέρωσε τη ζωή της στο να διδάσκει παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Αφού πέθανε το 2011 άφησε 1 εκατομμύριο στα δημόσια σχολεία του Dumont στο Νιου Τζέρσεϊ, προκειμένου να προσφέρει υποτροφίες σε μαθητές που ήθελαν να συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές τους σπουδές πέραν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Via Cava εργάστηκε 45 χρόνια ως εκπαιδευτικός με ειδίκευση στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ακόμα και μετά την σύνταξή της το 1990, συνέχισε να επισκέπτεται σχολεία της περιοχής.

Μεγάλωσε κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης, κάτι που την δίδαξε να είναι φειδωλή στη διαχείριση των οικονομικών της. Έτσι, μάζεψε να αποταμιεύσει καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής της, έτσι ώστε στο τέλος της να έχει μία διόλου αμελητέα περιουσία.

Καθώς δεν είχε παιδιά ούτε κοντινούς συγγενείς, η Via Cava άφησε την περιουσία της στους μαθητές που αγαπούσε τόσο πολύ. Πέρα από τα δημόσια σχολεία της περιοχής της, η Via Cava δώρισε ακόμα από 100.000 δολάρια σε άλλες πέντε οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων του Salvation Army και Ramapo Animal Refuge.

Ο λόγος που χρειάστηκαν 7 χρόνια προκειμένου να φτάσει η δωρεά στα σχολεία έχει να κάνει με το αμερικανικό φορολογικό σύστημα, το οποίο έχει μεγάλες καθυστερήσεις στην επεξεργασία φόρων που αφορούν κληρονομιές.

Ο διαχειριστής επιχειρήσεων της σχολικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται το Dumont δήλωσε ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη δωρεά που έχει δει ο ίδιος στα χρόνια που εργάζεται στο χώρο.

Από την επόμενη άνοιξη, οι απόφοιτοι των σχολείων του Dumont θα μπορούν να αποκομίσουν τις υποτροφίες αυτές.

Το ποσό θα εξαρτηθεί από το επιτόκιο που θα αποφέρει η προσφορά της Via Cava ενώ το μέγιστο ποσό ανά μαθητή θα ανέρχεται στα 25.000 δολάρια.

This New Jersey schoolteacher devoted 45 years of her life to helping students with learning disabilities. Now, seven years after her death, she's leaving them $1 million. https://t.co/kRgbqbqWIZ pic.twitter.com/IXlmX4Lemf