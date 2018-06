Η ιστορική χειραψία Τραμπ - Κιμ Γιονγκ Ουν που ίσως αλλάξει τον κόσμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αντάλλαξαν μια ιστορική χειραψία στη Σιγκαπούρη σήμερα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία αμερικανός πρόεδρος συναντάται με τον αρχηγό του κράτους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.

President Trump and Kim Jong Un just shook hands ahead of their historic summit. It’s the first time leaders of the US and North Korea have met. https://t.co/BgPzibxRbB pic.twitter.com/ZLOliWZUgZ

Οι Τραμπ και Κιμ βάδισαν από αντίθετες κατευθύνσεις για να βρεθούν πάνω στο κόκκινο χαλί, με φόντο σημαίες των χωρών τους εναλλάξ.

Μετά τη χειραψία στάθηκαν σοβαροί μπροστά στους φωτογράφους με τα χέρια στο πλάι.

Ο Τραμπ έδωσε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη στον Κιμ καθώς βάδιζαν ο ένας πλάι στον άλλο στον διάδρομο του ξενοδοχείου Capella, στο θέρετρο Σεντόσα της Σιγκαπούρης, προς τον χώρο όπου θα είχαν κατ' ιδίαν συζήτηση.

Η ιδιαίτερη συνομιλία των ηγετών διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, με μόνο τους διερμηνείς παρόντες, πριν μπουν στο χώρο άλλα μέλη των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, πριν από λίγο.

«Θα αποκτήσουμε μια εξαίρετη σχέση, δεν έχω καμιά αμφιβολία», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε μια από τις ελάχιστες ερωτήσεις που επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να υποβάλλουν στους ηγέτες αφού κάθισαν.

Από την πλευρά του, ο Κιμ επισήμανε ότι «οι παλιές πρακτικές και οι παλιές προκαταλήψεις ήγειραν πολλά εμπόδια, αλλά τα ξεπεράσαμε όλα και βρισκόμαστε εδώ σήμερα».

BREAKING: Sitting alongside Kim Jong Un, President Trump says he feels "great" and predicts the summit will be "tremendously successful" https://t.co/TlHC84KhGq pic.twitter.com/c8FspWmdam

Ο Κιμ επέλεξε μαύρο κοστούμι Μάο, ο Τραμπ βαθύ μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα για την ιστορική συνάντηση των δύο ηγετών, πιθανόν τη σημαντικότερη στιγμή των θητειών αμφοτέρων μέχρι σήμερα.

Οι Τραμπ και Κιμ θα έχουν γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες τους. Ο Τραμπ σχεδιάζει να κάνει μια δήλωση εντός της ημέρας, πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον στις 20:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Τραμπ πρόβαλε τη μεγάλη του αυτοπεποίθηση πριν από τη σύνοδο κορυφής, διαβεβαιώνοντας μέσω Twitter την Κυριακή ότι η συνάντηση προσφέρει μια ευκαιρία για ένα «υπέροχο αποτέλεσμα για τη Βόρεια Κορέα και όλο τον κόσμο».

Η συμβολική και ανεξίτηλη εικόνα των δύο ηγετών καθώς ανταλλάσσουν χειραψία, μέχρι πρότινος αδιανόητη, με δεδομένα τα προγράμματα της Βόρειας Κορέας για την απόκτηση πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων που πυροδότησαν διεθνείς κυρώσεις, σήμανε την έναρξη των συνομιλιών με κρίσιμα διακυβεύματα για την Ασία και τον κόσμο, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Οι δύο άνδρες, προερχόμενοι από πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, με εντελώς διαφορετικό στιλ, με μεγάλη ηλικιακή διαφορά-τους χωρίζουν πάνω από 30 χρόνια-θα αποπειραθούν να συνάψουν μια συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, μόλις μερικούς μήνες αφότου αντάλλασσαν απειλές πολέμου και σκαιές προσωπικές προσβολές.

«Αν εργαστούμε μαζί, θα το λύσουμε», είπε ο Τραμπ στον Κιμ καθώς οι διμερείς συνομιλίες πέρναγαν σε πιο ευρεία σύνθεση.

Pres. Trump during expanded bilateral meeting with Kim Jong Un: "We will solve it. We will be successful. And I look forward to working on it with you. It will be done." https://t.co/WeFAKJd1Qz #TrumpKimSummit pic.twitter.com/zqUQ6J4DGj