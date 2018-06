Ο Κιμ στη Σιγκαμπούρη για την ιστορική Σύνοδο με τον Τραμπ

Στη Σιγκαπούρη προσγειώθηκε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του ο βορειοκορεάτης ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν ο οποίος αναχώρησε νωρίτερα από την Πιονγκγιάνγκ για την ιστορική Σύνοδο Κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Κιμ έφτασε στο αεροδρόμιο Τσανγκί της Σιγκαπούρης στις 14:38 (τοπική ώρα, 09:38 ώρα Ελλάδας) και πρόκειται να μεταβεί στο ξενοδοχείο St Regis όπου θα διαμείνει όλη η βορειοκορεατική αντιπροσωπεία.

Ένα άλλο, φορτηγό αεροπλάνο, το οποίο είχε συνοδεύσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα αναχώρησε επίσης σήμερα από την Πιονγκγιάνγκ και είναι πιθανό να έχει φτάσει στη Σιγκαπούρη.

Αργότερα, ο Κιμ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, Λι Σιέν Λουνγκ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Σιγκαπούρης.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στη Σιγκαπούρη σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 15.30 ώρα Ελλάδας. Από εκεί θα μεταβεί στο ξενοδοχείο του Shangri-La, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Τη Δευτέρα θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης.

Η συνάντηση Τραμπ-Κιμ, η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τρίτης στο πεντάστερο ξενοδοχείο Capella. Στο επίκεντρό της θα βρεθεί το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου.

skai

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx