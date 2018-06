Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πόρτα της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στη πόρτα της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με τη Daily Mail, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο οδηγός του οχήματος είναι Βορειοκορεάτης, ο οποίος επιζητεί άσυλο στις ΗΠΑ.

Ο οδηγός είναι ένας 48χρονος άνδρας, ο οποίος μετά την πρόσκρουση βγήκε από το αυτοκίνητο και φώναξε αρκετές φορές «Βοηθήστε με».

Η αστυνομία της Σεούλ επιβεβαίωσε το περιστατικό. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για έναν τουλάχιστον τραυματία από την πρόσκρουση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συμβάν συνδέεται με τρομοκρατία.

Somebody decided to ram the front gate of the US Embassy in Seoul tonight pic.twitter.com/XpWZ55LJ17