Νέα επίθεση Ερντογάν: Οι Ελληνες χρεοκόπησαν και είναι τελειωμένοι

Ακόμη ένα παραλήρημα για τον Ερντογάν ο οποίος για να μπορέσει να κερδίσει ψήφους δεν χάνει την ευκαιρία να επιτεθεί στην Ελλάδα απευθυνόμενος στο πιο ακραίο ακροατήριό του.

«Οι γείτονες μας στην Ελλάδα χρεοκόπησαν, είναι τελειωμένοι. Παρ’ όλα αυτά,(οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης) τους αναβάθμισαν. Αυτοί οι άνθρωποι (οι Έλληνες), βυθίστηκαν, κατέρρευσαν, είστε ικανοί να τους σώσετε με το να τους αναβαθμίζετε; Κοιτάξτε τους δρόμους και δείτε πόσο χάλια είναι τώρα», είπε σε μία αποστροφή της ομιλίας του ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

Επίσης αναφερόμενος στην οικονομία είπε: «Το 2002 πωλούνταν 91.000 αυτοκίνητα ενώ το 2017 πουλήθηκαν 723.000. Τότε είχαν πουληθεί περίπου 1,088 εκατομμύρια ψυγεία ενώ πέρυσι ο αριθμός έφτασε τα 3,107 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πια φτωχοί άνθρωποι. Αν υπάρχει ένα ψυγείο σε κάθε σπίτι, αυτό σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα κάποιο σημείο ευημερίας».

Turkey's #Erdogan: Our neighbour #Greece has gone bankrupt, finished, yet they [credit rating agencies] raised its rating fourfold. These [Greece] people have sunk, collapsed, are you able to save them by raising its rating? Look at their streets & see how [terrible] they are now pic.twitter.com/gLWoqFAYni