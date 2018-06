Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο. Πυκνοί καπνοί στο κέντρο της πόλης

Μεγάλη φωτιά καίει ξενοδοχείο στο κέντρο του Λονδίνου.



Πρόκειται για το Mandarin Oriental Hotel του που βρίσκεται κοντά στο Hyde Park. Στην «μάχη» της κατάσβεσης έχουν ριχτεί 100 πυροσβέστες.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

The fire in London is the mandarin oriental hotel in Knightsbridge pic.twitter.com/tMrVTOUF3j