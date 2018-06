Λήξη συναγερμού σε σχολείο του Βερολίνου: Δεν εντοπίστηκαν ύποπτα άτομα

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στο Twitter ότι κατά την έρευνα στους χώρους του δημοτικού σχολείου, μέχρι στιγμής, δεν εντοπίσθηκαν ύποπτα άτομα.

Νωρίτερα, η αστυνομία απέκλεισε το κτίριο στο βόρειο Βερολίνο και απομάκρυνε τους μαθητές, έπειτα από τηλεφώνημα που έκανε λόγο για την παρουσία δύο ύποπτων ατόμων στους χώρους του σχολείου.

Φωτογραφία που αναρτήθηκε στην σελίδα της αστυνομίας δείχνει δασκάλους και μαθητές να οδηγούνται έξω από το κτίριο.

Γονείς των μαθητών έχουν φτάσει στο σημείο με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule in #Gesundbrunnen werden aus dem Gebäude geführt. Bitte meiden Sie weiterhin den Bereich. pic.twitter.com/LQQjSPAJgf

Aktuell sind wir wegen des Verdachts einer Gefahrenlage in einer Grundschule in der Gotenburger Straße in #Gesundbrunnen im Einsatz. Weitere Infos folgen.

^tsm pic.twitter.com/tCmXp5zBwt