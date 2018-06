Η Melania Trump έκανε την πρώτη εμφάνιση στον Λευκό Οίκο μετά από ένα μήνα

Πέρασαν τουλάχιστον 3 εβδομάδες από την τελευταία φορά που είδαμε την Melania Trump να κυκλοφορεί δημόσια.

Η Melania Trump έκανε δημόσια εμφάνιση την Δευτέρα συνοδεύοντας τον σύζυγό της σε εκδήλωση, στο Λευκό Οίκο, προς τιμήν των οικογενειών των στρατιωτών που έπεσαν στο πεδίο των μαχών.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εντυπωσίασε μέσα στο μαύρο φόρεμά της. Ενώ εκτός από τις φωτογραφίες που ανέβασε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter και κάποια video, οι εικόνες από την πρώτη της εμφάνιση μετά από 25 μέρες είναι… μετρημένες στα δάχτυλα.

«Απόψε είχα την τιμή να αποτίσω φόρο τιμής στους νεκρούς μας ήρωες. Ευχαριστούμε τις οικογένειες του Gold Star που έρχονται μαζί μας στους εορτασμούς για την μνήμη τους», ήταν η λεζάντα της ανάρτησής της.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7