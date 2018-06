Συναγερμός στο Βερολίνο: Εκκενώθηκε δημοτικό σχολείο

Συναγερμός στο Βερολίνο. Η γερμανική αστυνομία απέκλεισε ένα δημοτικό σχολείο και την περιοχή γύρω από αυτό στο Βερολίνο λόγω των υποψιών που υπάρχουν για μια "επικίνδυνη κατάσταση", αναφέρει η ίδια σε μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες.

Το σχολείο έχει ήδη εκκενωθεί καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εθεάθησαν ύποπτα άτομα να εισέρχονται σε αυτό.

Επίσης έχει δοθεί εντολή στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με γερμανική εφημερίδα αυτόπτης μάρτυρας είδε δυο ένοπλους να μπαίνουν στο σχολείο. Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας ο οποίος είπε ότι η κινητοποίηση των αρχών έγινε μετά από τηλεφώνημα πολίτη ο οποίος είπε ότι είδε δυο οπλισμένους άνδρες να μπαίνουν μέσα στο σχολείο. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την έρευνα στους χώρους του δημοτικού σχολείου, μέχρι στιγμής, δεν εντοπίσθηκαν ύποπτα άτομα.

Φωτογραφία που αναρτήθηκε στην σελίδα της αστυνομίας δείχνει δασκάλους και μαθητές να οδηγούνται έξω από το κτίριο.

Γονείς των μαθητών έχουν φτάσει στο σημείο με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule in #Gesundbrunnen werden aus dem Gebäude geführt. Bitte meiden Sie weiterhin den Bereich. pic.twitter.com/LQQjSPAJgf

Aktuell sind wir wegen des Verdachts einer Gefahrenlage in einer Grundschule in der Gotenburger Straße in #Gesundbrunnen im Einsatz. Weitere Infos folgen.

^tsm pic.twitter.com/tCmXp5zBwt