Τούρκος υπουργός: Σας ορκίζομαι θα κατακτήσουμε Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία

Σας ορκίζομαι θα κατακτήσουμε Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία. Είμαστε σε ακμή και αυτοί είναι σε παρακμή. Ο Αλλάχ είναι στο πλευρό των Τούρκων. Για αυτό μην ανησυχείτε θα τα καταφέρουμε σε αυτό με την βοήθεια του Θεού»

Αυτή την φράση φέρεται να την έχει πει ο υπουργός της δασών και υδάτων της τουρκικής κυβέρνησης Φεϊζάλ Έρογλου στο πλαίσιο προεκλογικής ομιλίας του, σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter του αυτοεξόριστου τούρκου δημοσιογράφου και συγγραφέα Αμπντουλάχ Μποζκιούρτ.

"I swear to you we'll overtake #Britain, #Germany and #France. We are on the rise and they are in decline. Allah is with Turkish nation. Therefore don't worry, we'll succeed on this with God's help" #Turkey's minister Veysel Eroglu on a campaign speech. pic.twitter.com/n74lgIweA9