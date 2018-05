Ο Τραμπ συνάντησε την Κιμ Καρντάσιαν στον Λευκό Οίκο. Τι συζήτησαν

Μπορεί η Κιμ Καρντάσιαν να υποστήριξε ανοιχτά την υποψηφιότητα της Χίλαρι Κλίντον και να έχει τοποθετηθεί κατά του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά χθες συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο.

Σε αντίθεση με την Κιμ, ο σύζυγός της διάσημος ράπερ, Κάνιε Γουέστ, είναι θερμός υποστηρικτής του Τραμπ.

Η Καρντάσιαν βρέθηκε στο γραφείο του Τραμπ για να συζητήσουν για την μεταρρύθμιση των φυλακών και τις καταδικαστικές αποφάσεις.

Το τελευταίο διάστημα η Καρντάσιαν υποστηρίζει την απελευθέρωση από την φυλακή της 63χρονης Alice Marie Johnson, η οποία έχει καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση για ένα αδίκημα ναρκωτικών.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ενημέρωσε το κοινό του και μέσω του λογαριασμού του στο twitter, για αυτή τη συνάντηση, την οποία χαρακτήρισε "σπουδαία".

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF