Βρετανία: Συντριβή ελικοπτέρου στο Νορθ Γιορκσάιρ - Νεκρός ο πιλότος

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του από τη συντριβή ελικοπτέρου σε αγροτική περιοχή κοντά στο Aldborough, του Νορθ Γιορκσάιρ, στη Βρετανία.

Πρόκειται για τον πιλότο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά. Ήταν και ο μοναδικός επιβάτης του ελικοπτέρου που έπεσε σε αγροτική περιοχή στις 13:30 (τοπική ώρα).

Τα αίτια της τραγωδίας κοντά στη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF), Dishforth, παραμένουν άγνωστα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, το πολιτικό ελικόπτερο «έπεσε σαν πέτρα», αφού πρώτα «ο πιλότος επιχείρησε απεγνωσμένα να το κρατήσει στον αέρα».

«Άκουσα μια μεγάλη έκρηξη και πυκνός καπνός σκέπασε την περιοχή. Τα σύννεφα ήταν πολύ χαμηλά και ο καιρός δεν ήταν καλός», δήλωσε στα βρετανικά μέσα κάτοικος της περιοχής.

