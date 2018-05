Δολοφόνησαν εν ψυχρώ Έλληνα επιχειρηματία

Σοκαρισμένοι είναι οι ομογενείς στον Καναδά από τη δολοφονία του ελληνικής καταγωγής επιχειρηματία Μάθιου Στάικος, 37 ετών, στο Yorkville του Τορόντο.



Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα, που επικαλείται τοπικές εφημερίδες, τον βρήκαν οι ομάδες πρώτων βοηθειών που ανταποκρίθηκαν στις αναφορές για περιστατικό πυροβολισμών περί τις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας.



Η Αστυνομία του Τορόντο έλαβε αναφορές για τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς. Ο Μάθιου Στάικος φέρεται να είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.



Δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία του Τορόντο, φέρεται να είναι ένας μαύρος άνδρας μεσαίου αναστήματος, ο οποίος έφυγε από το σημείο του φόνου με μία ασημένια ή γκρι τετράθυρη Μερσέντες.



Το μήνυμα του Ελληνα πρέσβη



Ο Έλληνας πρέσβης στον Καναδά κ. Δημήτριος Αζεμόπουλος ανάρτησε μήνυμα στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, θέλοντας να εκφράσει την οδύνη του για τον θάνατο του Μάθιου Στάικος.



«Ο 37χρονος Ματθαίος Στάικος, περήφανος Ελληνας και επιτυχημένος Καναδός πολίτης, μας έκανε όλους περήφανους για την χωρίς όρια αγάπη του στη Μητέρα Πατρίδα και τα μεγάλα επιτεύγματά του στον Καναδά. Σήμερα το βράδυ λοιπόν μου είναι ειλικρινά τόσο μα τόσο δύσκολο να πιστέψω την είδηση της απώλειάς του».

Monday May 28, 2018 11:30pm police responded to a call for a shooting Bay St/Yorkville Ave~Suspect is black, 5'10", medium build~silver/grey 4D Mercedes~Victim ID~Matthew Staikos, 37 of Toronto~Info call

Detective Omar Khan

416-808-7400~Anon Crime Stoppers tips 1-800-222-8477 pic.twitter.com/2ucjtp3G75