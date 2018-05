Βέλγιο: Αυτός είναι ο μακελάρης - Φώναξε Αλλάχ Ακμπαρ και άνοιξε πυρ

Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών στη Λιέγη του Βελγίου. Ένας άνδρας άνοιξε πυρ και τραυμάτισε θανάσιμα δύο αστυνομικούς, καθώς και έναν διερχόμενο πολίτη. Υπάρχουν επίσης δύο τραυματίες.

Η αστυνομία της Λιέγης επιβεβαίωσε πως ο άνδρας που πυροβόλησε δύο αστυνομικούς στη λεωφόρο ντ’Αβρουά στη Λιέγη, σήμερα το πρωί, σκοτώθηκε, αναφέρει την ιστοσελίδα της η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTBF (Radio Television Belge Grancophone).

Ο δράστης ονομάζεται Μπενζαμίν Ερμάν, ήταν 36 ετών και είχε αποφυλακισθεί μόλις χθες. Ήταν στην φυλακή για ναρκωτικά αλλά σύμφωνα με πληροφορίες είχε ριζοσπαστικοποιηθεί από ακραίους ισλαμιστές. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για την επίθεση, ο 36χρονος απείλησε από πίσω με μαχαίρι δυο γυναίκες αστυνομικούς έξω από καφετέρια. Τις αφόπλισε, πήρε τα όπλα τους και τις εκτέλεσε εν ψυχρώ. Προσπαθώντας να διαφύγει, πήρε όμηρο μια γυναίκα υπάλληλο γυμνασίου και ταμπουρώθηκε μαζί της στον έκτο όροφο του σχολείου ακριβώς απέναντι από το καφέ που έγιναν τα γεγονότα. Αστυνομικοί τον καταδίωξαν και άρχισε ανταλλαγή πυροβολισμών από τους οποίους έπεσε νεκρή άλλη μια γυναίκα.

Ο απολογισμός είναι βαρύς: εκτός από τον επιτιθέμενο, σκοτώθηκαν δύο αστυνομικοί και ένας διερχόμενος. Υπάρχουν επίσης δύο τραυματίες, σύμφωνα με την RTBF.

Ο επιτιθέμενος σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση της αστυνομίας, όπως μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTBF.

Αναλυτικότερα, το πρωί της Τρίτης, η αστυνομία σταμάτησε τον δράστη για έλεγχο όταν εκείνος αντέδρασε, αφόπλισε έναν από τους αστυνομικούς και άνοιξε πυρ. Από τα πυρά σκοτώθηκαν οι δύο αστυνομικοί και ένας περαστικός.

Στη συνέχεια ο δράστης πήρε όμηρο μία γυναίκα, εισέβαλε σε Λύκειο και ταμπουρώθηκε στην είσοδο. Όπως μεταδίδουν τα βελγικά ΜΜΕ, αφοπλίστηκε από τις αρχές, ενώ δύο ακόμη αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά την επιχείρηση της εφόδου. Η όμηρος είναι καλά στην υγεία της.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που την έχουν αποκλείσει, καθώς αναζητούν τυχόν συνεργούς του δράστη.

#BREAKING: 2 killed after a man opens fire at a police patrol in #Liege #Belgium, takes a woman hostage; the assailant reportedly 'neutralized' pic.twitter.com/J9gOqRKVKm