Ο Μακρόν έχρισε Γάλλο πολίτη τον ήρωα μετανάστη από το Μάλι

Ο άνδρας από το Μάλι που βρισκόταν παράνομα στην Γαλλία δεν φοβήθηκε ούτε τον θάνατο, ούτε την δημοσιότητα που θα έπαιρνε η πράξη του και ίσως να του κόστιζε το μέλλον του με μια απέλαση. Ως άλλος super ήρωας σκαρφάλωσε σε μπαλκόνια πολυκατοικίας για να σώσει το μικρό αγοράκι που κρεμόταν στο κενό!

Σήμερα, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν τον συνάντησε για να τον συγχαρεί και να τον ευχαριστήσει για την πράξη του. Τον έκανε γάλλο πολίτη δίνοντάς του την γαλλική υπηκοότητα! Του απένειμε επίσης μετάλλιο για την γενναιότητά του αλλά και μια θέση στην πυροσβεστική.

Ο Μαμαντού Γκασαμά, ήταν παράτυπος μετανάστης μέχρι σήμερα. Το περασμένο Σάββατο χωρίς να υπολογίσει τον κίνδυνο με παροιμιώδη αυτοθυσία ανέβηκε σε κτίριο σκαρφαλώνοντας από μπαλκόνι σε μπαλκόνι για να σώσει ένα μικρό παιδί που κρεμόταν στο κενό. Το πλήθος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα. Ο ένοικος του διπλανού διαμερίσματος προσπάθησε κι αυτός να βοηθήσει το αγοράκι χωρίς όμως αποτέλεσμα καθώς δεν έφτανε το παιδί. Ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο ανέβηκε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και άρπαξε το μικρό παιδί σώζοντάς του τη ζωή. Χρειάστηκαν μόνο 30 δευτερόλεπτα! Γι’ αυτό και εκτός από όλα όσα του έδωσε για να τον ανταμείψει ο Μακρόν, ο ήρωας από το Μάλι πήρε από τον κόσμο και τον τίτλο του Spiderman!

Για την ιστορία, το παιδί είχε τραυματιστεί ελαφρά στο νύχι ενώ ο νεαρός έφερε κάποιες αμυχές. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας του παιδιού είχε φύγει για λίγο από το διαμέρισμα. Όπως ισχυρίστηκε στις αρχές είχε πάει για ψώνια, αφήνοντας μόνο του το αγοράκι…

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο της διάσωσης

Holy shit, this guy is amazing. What a hero. https://t.co/XVWbaULkFp pic.twitter.com/hHnF150XL5