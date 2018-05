Θλίψη για τον διάσημο Youtuber που πέθανε από καρκίνο στα 33 του

Πέθανε μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο ένας πασίγνωστος κριτικός ηλεκτρονικών παιχνιδιών με εκατομμύρια συνδρομητές στο Youtube. Σε ηλικία 33 ετών, ο "TotalBiscuit", κατά κόσμον Τζον Μπέην άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή.

Ο Μπέην είχε διαγνωστεί το 2014 με καρκίνο των εντέρων αλλά κατόπιν εντατικής θεραπείας οι όγκοι υποχώρησαν και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν Ωστόσο στις αρχές του έτους, το πρόβλημα επανεμφανίστηκε με επιθετικές μεταστάσεις στο συκώτι και την σπονδυλική του στήλη.

Τον ίδιο μήνα, ο δημοφιλής κριτικός ανακοίνωσε στους συνδρομητές του πως θα σταματήσει τα βίντεο καθώς ο καρκίνος του ήταν σε τερματικό στάδιο. «Δεν μου έχει μείνει πολύς καιρός», έγραφε σε μία μακροσκελή ανάρτησή του στο Reddit.

Η σύζυγός του, Τζένα, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Μπέην στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter συνοδεύοντας το τραγικό νέο με ένα ποίημα. «Ο θρήνος μου με έχει καταβάλει. Δεν μπορώ να εκφράσω τον πόνο μου».

Ο "TotalBiscuit" έγινε γνωστός το 2010, όταν ξεκίνησε να ανεβάζει βίντεο από ηλεκτρονικά παιχνίδια που τερμάτιζε στην κάμερα, κρίνοντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά τους.

Η υπηρεσία Twitch όπου ο Μπέην συνήθιζε να παίζει live αναρίθμητα ηλεκτρονικά παιχνίδια προς τέρψη εκατομμυρίων θεατών, αποχαιρέτησε τον κριτικό και gamer γράφοντας πως οι κριτικές του Μπέην και το χιούμορ του «τον ανέδειξαν ως μία από τις πλέον σεβάσμιες φωνές στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών».

Τον Μπέην ακολουθούσαν στο Youtube 2,2 εκατομμύρια χρήστες και μετά την ανακοίνωση του θανάτου, εκατοντάδες από αυτούς εξέφρασαν την θλίψη τους στα σχόλια ενώ άλλοι αποχαιρέτησαν τον 33χρονο με αναρτήσεις τους στο Twitter.

Truly saddened to hear we have lost @Totalbiscuit. He was a giant in our industry and will be sorely missed.



R.I.P John Bain <3