Συνετρίβη Boeing 737 στο αεροδρόμιο της Αβάνας

Συνετρίβη Boeing 737 λίγο μετά την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Jose Marti στην Αβάνα, της Κούβας, την Παρασκευή. Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κούβας Presna Latina μετέδωσε ότι σημειώθηκε ένα «δυστύχημα» κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Sputnik, στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου 100 άνθρωποι.

Πηγές του αεροδρομίου και αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επρόκειτο για ένα Boeing 737 το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αβάνα για το Ολγκίν, στην ανατολική Κούβα και συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του. Πυκνός καπνός υψώνεται από το σημείο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με την Mirror μετά την πτώση του αεροσκάφους σημειώθηκε έκρηξη και οι πυροσβέστες επιχειρούν αυτή την ώρανα σβήσουν την πυρκαγιά.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K