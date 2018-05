Πόλεμος δηλώσεων Ερντογάν-Νετανιάχου: Απελάσεις και βαριές εκφράσεις

Διπλωματικός πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, μετά από τα αιματηρά επεισόδια που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες Παλαιστίνιους διαδηλωτές στην Λωρίδα της Γάζας.

Άγκυρα και Τελ Αβίβ απέλασαν διπλωμάτες, ενώ παράλληλα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν ανταλλάξει σειρά σκληρών δηλώσεων.

«Κάποιος που στέλνει χιλιάδες Τούρκους στρατιώτες για την κατοχή της βόρειας Κύπρου και εισβάλει στην Συρία δεν θα κάνει κήρυγμα σε εμάς όταν υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας από απόπειρα της Χαμάς», έγραψε στο Twitter ο κ. Νετανιάχου.

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us

Κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο πως τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα «αναρίθμητων Κούρδων» στην Τουρκία και την Συρία, ενώ νωρίτερα τον είχε αποκαλέσει μεγάλο υποστηρικτή της Χαμάς.

Άμεση ήταν η απάντηση του κ. Ερντογάν, ο οποίος αρνήθηκε πως η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. «Πρόκειται για κίνημα αντίστασης που υπερασπίζεται την παλαιστινιακή πατρίδα εναντίον μιας κατοχικής δύναμης», έγραψε στο Twitter, συμπληρώνοντας ότι ο κόσμος «στέκεται αλληλέγγυος» με τον λαό της Παλαιστίνης εναντίον των «καταπιεστών» του.

Reminder to Netanyahu:



Hamas is not a terrorist organization and Palestinians are not terrorists.



It is a resistance movement that defends the Palestinian homeland against an occupying power.



The world stands in solidarity with the people of Palestine against their oppressors.