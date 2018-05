Ερντογάν: Ο Νετανιάχου έχει στα χέρια του το αίμα των Παλαιστινίων

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου έχει στα χέρια του το αίμα των Παλαιστινίων και δεν μπορεί να καλύπτει τα εγκλήματά του, κάνοντας επίθεση στην Τουρκία, αναφέρει ο Ταγίπ Ερντογάν στον λογαριασμό του στο τουίτερ.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει ακόμη ότι «ο Νετανιάχουν είναι ένας Πρωθυπουργός κράτους απαρτχάιντ, ο οποίος έχει κατακτήσει τη γη ανυπεράσπιστων ανθρώπων για πάνω από 60 χρόνια, παραβιάζοντας τα ψηφίσματα του ΟΗΕ». «Θέλεις ένα μάθημα ανθρωπιάς; Διάβασε τις 10 εντολές», αναφέρει στο τουίτ του.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments.