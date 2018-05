Ερντογάν: Και η Ελλάδα αγόρασε S-300 από τη Ρωσία και κανείς δεν είπε τίποτα

Με αναφορά στην Ελλάδα απάντησε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όταν ρωτήθηκε από το πρακτορείο Bloomberg για τους πυραύλους S-400, που προτίθεται να αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία.

«Και η Ελλάδα αγόρασε πυραύλους S-300 από τη Ρωσία, όμως κανένας δεν της είπε τίποτα» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξή του στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς στις σχέσεις της χώρας του με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, καθώς και στα θέματα της τουρκικής οικονομίας.

Ερωτηθείς από το Bloomberg για το αν είναι «έτοιμος να πληρώσει το τίμημα» για την απόκτηση των S-400 από τη Ρωσία και αν αναμένει επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ, ο κ. Ερντογάν απάντησε:

«Αυτή τη στιγμή όπως είναι γνωστό είμαστε μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα είναι σύμμαχος και όπως είναι γνωστό η Ελλάδα αγόρασε πυραύλους S-300 από τη Ρωσία. Έχουν πει τίποτα στην Ελλάδα για τους S-300; Δεν έχουν πει. Από την άλλη πλευρά, φυσικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Στόλτενμπεργκ είπε για την απόφαση που έχει λάβει η Τουρκία αναφορικά με τους S-400 πως ‘είναι επιλογή του συμμάχου μας, μπορούν να λάβουν μια τέτοια απόφαση’. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ελευθερία, την ανεξαρτησία να αγοράσουμε τις αμυντικές μας ανάγκες από συμμάχους, από οποιαδήποτε χώρα. Αν δεν μπορούμε να τα πάρουμε από τις ΗΠΑ, αν η Γερουσία δεν μας το επιτρέπει, ή το Κογκρέσο δεν μας το επιτρέπει, δεν θα βρούμε μια λύση μόνοι μας; Φυσικά θα βρούμε μια λύση μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε βήματα που θα κάνουμε και προετοιμαζόμαστε να κάνουμε και θα κάνουμε. Μάλιστα, έχουμε πραγματοποιήσει συζητήσεις με την Rolls Royce», είπε.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «θα αγοράσουμε τα προϊόντα που θεωρώ πως είναι στρατηγικά, όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, από τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να κόψουμε τους δεσμούς μας με τη Ρωσία από αυτήν την άποψη. Είμαστε σύμμαχοι με τις ΗΠΑ, χρειαζόμαστε αλληλεγγύη, όχι κυρώσεις».

Σε ερώτηση για τις σχέσεις του με τον αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Ερντογάν είπε πως «μέχρι στιγμής δεν έχουμε πρόβλημα. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν σημεία όπου οι σκέψεις μας δεν ευθυγραμμίζονται».

Στα θέματα της οικονομίας, ο Τούρκος πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, πως σκοπεύει να σφίξει τον κλοιό του γύρω από την οικονομία και να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη νομισματική πολιτική της χώρας του αν κερδίσει στις εκλογές (δήλωση που έστειλε την τουρκική λίρα σε νέο ιστορικό χαμηλό). Αυτό «μπορεί να κάνει ορισμένους να αισθανθούν άβολα, όμως πρέπει να το κάνουμε. Διότι αυτοί που κυβερνούν του κράτος είναι αυτοί που λογοδοτούν στους πολίτες».

