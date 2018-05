Αιματοκύλισμα στη Γάζα για τη μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ, 25 νεκροί, 1000 τραυματίες

Συνολικά 25 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και περίπου από 1000 τραυματίστηκαν σήμερα από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, κατά μήκος των συνόρων, στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της μεταφοράς της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Στη Λωρίδα της Γάζας σημειώνονται ταραχές, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι στρατιώτες χρησιμοποιούν αληθινά πυρά προκειμένου να αποτρέψουν ζημιές ή παραβίαση του συνοριακού φράκτη.

Ισραηλινά πυρά τραυμάτισαν σήμερα τουλάχιστον 28 Παλαιστινίους κατά μήκος των συνόρων της Γάζας, έγινε γνωστό από ιατρικές πηγές, ενώ διαδηλωτές κατευθύνονται προς τα σύνορα κατά την κορύφωση έξι εβδομάδων διαδηλώσεων την ώρα που οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ανοίξουν την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ.

Οι διαμαρτυρίες αναμένεται να κλιμακωθούν στη διάρκεια της ημέρας, 70ής επετείου από την ίδρυση του Ισραήλ, καθώς μεγάφωνα στα τζαμιά της Γάζας καλούσαν τους Παλαιστινίους να συμμετάσχουν στην αποκαλούμενη «Μεγάλη Πορεία της Επιστροφής».

Ο ισραηλινός στρατός έστειλε ενισχύσεις στα σύνορα με τη Γάζα και έριξε σήμερα φέιγ-βολάν στον θύλακο προειδοποιώντας τους Παλαιστινίους «να μην χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο από τη Χαμάς» και να μην πλησιάσουν ούτε να προκαλέσουν ζημιές στον συνοριακό φράκτη.

Ωστόσο χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν σε πέντε τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων και τουλάχιστον 28, ανάμεσα στους οποίους και δύο ντόπιοι δημοσιογράφοι, τραυματίσθηκαν από ισραηλινά πυρά, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Οι διαμαρτυρίες πρόκειται να κορυφωθούν αύριο Τρίτη, την ημέρα που οι Παλαιστίνιοι θρηνούν για τη «Νάκμπα» (Καταστροφή), όταν εκατοντάδες χιλιάδες απ' αυτούς εκδιώχθηκαν το 1948 από τα σπίτια τους.

Παλαιστίνιοι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ισραηλινά αεροσκάφη έριξαν επίσης σήμερα εύφλεκτο υλικό για να κάψουν ελαστικά που διαδηλωτές είχαν στιβάξει για να τους βάλουν φωτιά και να τα αφήσουν να κυλήσουν προς τον φράκτη.

Οι Ισραηλινοί έριξαν επίσης δακρυγόνα σε ανθρώπους που βρίσκονταν στους καταυλισμούς από σκηνές οι οποίοι έχουν ξεφυτρώσει κατά μήκος των συνόρων, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Ο Ναφτάλι Μπένετ, ο ισραηλινός υπουργός Παιδείας, δήλωσε στο ισραηλινό ραδιόφωνο πως το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει τον φράκτη στη Γάζα σαν ένα «Σιδερένιο Τείχος» και όποιον το πλησιάσει ως «τρομοκράτη».

