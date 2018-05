Οι αδερφές της μαριχουάνας ζητούν συνεργάτες σε όλο τον κόσμο

Είναι "αναρχικές, ακτιβίστριες". Είναι και καλόγριες. Στόχος τους είναι “να έχουμε εκπροσώπους των weed nun σε κάθε σημείο του πλανήτη”, εξηγεί η αδελφή Kate. Το πρώτο παράρτημα των κανναβο-καλογριών, που έχουν σελίδα στο Instagram και ιστοσελίδα, θα δημιουργηθεί στη Νέα Ζηλανδία!



H αδελφή Kate γεννήθηκε στο Wisconsin και εργαζόταν επί οκτώ χρόνια στο Amsterdam ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ, ενεπλάκη και στο κίνημα Occupy Wall Street και όταν διαπίστωσε πως “ο κόσμος έχει πάθει αμόκ”, εγκαταστάθηκε στην California. Στη Merced County δημιούργησε το 2014 τις “Sisters of the valley”. Αυτό είναι το όνομα που έδωσε στην αδελφότητα των γυναικών με τις οποίες δουλεύει.



Τότε υπήρχε ένα θεματάκι: η καλλιέργεια της κάνναβης ήταν παράνομη στη συγκεκριμένη γωνιά της γης και η αστυνομία έκανε εφόδους, καταστρέφοντας τα δενδρύλλια. Βλέπετε, ναι μεν η πολιτεία ανήκει σε αυτές που έχουν νομιμοποιήσει συγκεκριμένες μορφές μαριχουάνας, από την άλλη, όμως, ως ουσία παραμένει παράνομη σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η αδελφή Kate βρήκε τη λύση: “Γίναμε 100% νόμιμοι. Η κάνναβη που καλλιεργούμε δεν έχει τα ψυχότροπα στοιχεία του φυτού. Δηλώναμε τα πάντα, πληρώναμε κάθε cent των φόρων μας και δεν δεχόμασταν συναλλαγές με ρευστά. Δεν τους δώσαμε ούτε ένα λόγο, για να μας “κλείσουν”.



Σε περίπτωση που 'χετε χάσει το τεύχος, μπορείτε να κάνετε click στο άρθρο που δημοσιεύτηκε πέρυσι για τη φαρμακευτική κάνναβη και ξεδιάλυνε κάθε παρανόηση, σχετική με το φυτό.



Συστήθηκαν με συγκεκριμένη αποστολή: θέλουν να γιατρέψουν τον κόσμο, χρησιμοποιώντας ένα προϊόν που αποτελεί taboo, ωστόσο είναι προγενέστερο της Βίβλου. “Δεν έχουμε την παραμικρή σχέση ή σύνδεση με την καθολική εκκλησία. Eίμαστε αυτο-εξουσιοδοτημένες “κανναβο-καλόγριες” και είμαστε ενάντια σε κάθε θρησκεία. Θεωρούμε τους εαυτούς μας πιο κοντά σε προχριστιανικές πρακτικές. Λειτουργούμε και ζούμε όπως οι Beguines, προ-χριστιανική αδελφότητα καλογριών που ζούσε στα κάστρα, στη μεσαιωνική Ευρώπη”.



Όταν είχε γίνει γνωστή η ιστορία τους, είχαν δεχθεί αιτήματα για συνεντεύξεις από όλον τον πλανήτη. Δυο χρόνια μετά, ουκ ολίγοι έχουν δημιουργήσει σχετικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και έχουν γίνει "εκατομμυριούχοι μαριχουάνας". Οι “Sisters of the valley” έχουν δεσμευθεί πως αν γίνουν εκατομμυριούχες, θα διαθέσουν τα χρήματα στην αποκατάσταση βετεράνων πολέμου.





Πριν γίνουν θέμα σε κορυφαία media -δηλαδή, τον πρώτο χρόνο της επιχείρησής τους- "έβγαλαν" 60.000 δολάρια. Μετά την έκθεσή τους, τα εισοδήματα έφτασαν τα 60.000 δολάρια τον μήνα και στέλνουν τα προϊόντα τους σε όλον τον κόσμο. Να σημειωθεί, επίσης, πως συνοδεύουν κάθε μπουκάλι με λάδι κάνναβης που πουλάνε, με μια προσευχή για τους πελάτες τους.



Η φάρμα έχει και φύλακες. Ένας εξ αυτών μίλησε στο Refinery29 και εξήγησε πως “η αδελφή Kate είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που μπορείς να γνωρίσεις, αλλά, την ίδια ώρα, είναι και λίγο... γκάνγκστερ”.



Το 2016, ο μεγαλύτερος έμπορος φαρμακευτικής κάνναβης στην άλλη άκρη του έθνους, στην Washington DC, ήταν ο Ραβίνος Jeffrey Kurtz. Τα χωράφια του είναι σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τον Λευκό Οίκο. Ο Ραβίνος ασχολήθηκε με το θέμα, αφότου είδε τον πεθερό του να χρησιμοποιεί κάνναβη για να διαχειρίζεται τον πόνο της σκλήρυνσης κατά πλάκας.



news247