ΟΤραμπ το παραδέχτηκε - Δωροδοκήθηκε η Στόρμι Ντάνιελς αλλά δεν πήγα μαζί της

Ο Ντόναλντ Τραμπ και μετά από καιρό παραδέχεται πως ναι μεν η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς δωροδοκήθηκε, αλλά αυτό δεν έγινε με δικά του χρήματα και ο ίδιος δεν είχε μαζί της σεξουαλική επαφή.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι τα χρήματα που δόθηκαν στην Στόρμι Ντάνιελς δεν ήταν αυτά της προεκλογικής τους εκστρατείας.

Σε μια σειρά tweets, ο Τραμπ δήλωσε πως επέστρεψε στον δικηγόρο του, τον Μάικλ Κοέν, τα 130.000 δολάρια που ο τελευταίος πλήρωσε στην Ντάνιελς το 2016, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τη σιωπή της όσον αφορά τη σχέση μιας νύχτας που φέρεται ότι είχε το 2006 με τον Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται πως είχε σεξουαλικές σχέσεις με την πορνοστάρ, υποστηρίζοντας πως δωροδοκήθηκε για να σταματήσει να διαδίδει ψεύδη.

«Χρήματα από την εκστρατεία ή χρήματα από συνεισφορές δεν έπαιξαν κανέναν ρόλο σ’ αυτή τη συναλλαγή», έγραψε ο Τραμπ.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are.....