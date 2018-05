Έκρηξη με δεκάδες τραυματίες στο βόρειο Λονδίνο

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε συνοικία του βόρειου Λονδίνου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 10 άτομα, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία, ενώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 30 τραυματίες.

«Δέκα άτομα φέρουν ελαφρά τραύματα μετά το άναμμα μεγάλης φωτιάς σε παραδοσιακό εβραϊκό φεστιβάλ στην οδό Ravensdale, του Stamford Hill. Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί», σημειώνει σε tweet της η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών μέσων, η φωτιά που είχαν ανάψει οι συμμετέχοντες στη γιορτή, εξερράγη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα.

Παραμένει ασαφές το τι προκάλεσε την έκρηξη, υπάρχουν ωστόσο αναφορές πως κάποιος έριξε κάποιο εύφλεκτο υλικό στις φλόγες.

Η αντίδραση των Αρχών ήταν άμεση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Ten individuals suffered minor injuries following large fire lit as part of local Jewish community celebration in Ravensdale Road, Stamford Hill. No criminal allegations reported. No serious injuries.