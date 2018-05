Δύο νεκροί από την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στην Τζόρτζια

Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules συνετρίβη έξω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σαβάνα στην αμερικανική Πολιτεία της Τζόρτζια.



«Ναι, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Ήταν ένα (αεροσκάφος) της Εθνικής Φρουράς της Πολεμικής Αεροπορίας. Μόνο αυτό γνωρίζουμε», δήλωσε ερωτηθείς από το ρωσικό πρακτορείο ο εκπρόσωπος.



Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα Αμερικανικά ΜΜΕ, υπάρχουν 2 νεκροί. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση ακόμα.



Όπως είναι φυσικό οι γύρω δρόμοι έχουν κλείσει, ενώ υπάρχει και μεγάλη καθυστέρηση στις πτήσεις στο αεροδρόμιο.

JUST IN: A military plane has crashed in Savannah, Georgia. Here's what we know now. https://t.co/9S2eyIqvr7