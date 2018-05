Ο Μακρόν αποκάλεσε λαχταριστή τη γυναίκα του Αυστραλού πρωθυπουργού και έγινε viral

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Αυστραλός πρωθυπουργός Μάλκομ Τέρνμπουλ υπέγραψαν σήμερα διάφορες συμφωνίες, που καταδεικνύουν την επιθυμία τους να οικοδομηθεί μια «πιο βαθιά εταιρική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο ενός «νέου άξονα ανάμεσα στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό».

«Έχουμε έναν κοινό σκοπό: να κάνουμε τις δύο χώρες μας τους δρώντες μιας νέας εταιρικής σχέσης στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, έπειτα από συνάντηση στην πρωθυπουργική κατοικία.

«Στεκόμαστε πλάι-πλάι και ενώνουμε τις δυνάμεις μας κατά της τρομοκρατίας και εκείνων που θέλουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία», πρόσθεσε ο Τέρνμπουλ, ο οποίος υπογράμμισε πως οι δύο χώρες «μοιράζονται κοινές αξίες», όπως «η δημοκρατία, η ελευθερία».

Στον τομέα της άμυνας, οι δύο ηγέτες υπέγραψαν «διμερή συμφωνία σχετικά με την παροχή αμοιβαίας επιμελητειακής υποστήριξης ανάμεσα στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις και τις αυστραλιανές δυνάμεις άμυνας».

Συνομολογήθηκε επίσης μια συμφωνία για την κυβερνοασφάλεια, μέσω μιας «επιστολής προθέσεων» που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (ANSSI) και στο Αυστραλιανό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (ACSC).

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τη συνεργασία τους στον τομέα των εξοπλισμών και κυρίως για το συμβόλαιο που υπογράφτηκε το 2016 σχετικά με την παράδοση από τη Naval Group (πρώην DCNS) 12 υποβρυχίων νέας γενιάς στην Αυστραλία.

Ο Μακρόν και η Τέρνμπουλ ανακοίνωσαν επίσης την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών κατά της κλιματικής αλλαγής, για «την κοινή μας κληρονομιά, τον Ειρηνικό», είπε ο Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται από χθες την αυστραλιανή ήπειρο και αύριο θα μεταβεί στο γαλλικό νησί Νέα Καληδονία.

«Μοιραζόμαστε την ίδια ανησυχία για τους κινδύνους και τις απειλές που αντιμετωπίζει η περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού: τον ανταγωνισμό μεταξύ δυνάμεων, τις εντάσεις για την ταυτότητα, το λαθρεμπόριο κάθε είδους που ευημερεί ελλείψει ανάπτυξης η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την απορρύθμιση του κλίματος», είπε εξάλλου ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Κοινή μας προτεραιότητα είναι να οικοδομήσουμε αυτόν τον ισχυρό άξονα Ινδικού-Ειρηνικού ωκεανού για να διασφαλίσουμε τόσο τα οικονομικά μας συμφέροντα όσο και την ασφάλεια», συνέχισε.

«Ο τριμερής διάλογος Αυστραλίας-Ινδίας-Γαλλίας τείνει να διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο», είπε.

Οι δύο άνδρες διαβεβαίωσαν ότι δεν τίθεται θέμα ενεργειών εναντίον της Κίνας που κατέλαβε μια κυρίαρχη οικονομική θέση στην περιοχή, αλλά πρόκειται για τη «διατήρηση μιας ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε κανόνες» και «τις ισορροπίες της περιοχής», και την αποφυγή μιας «ηγεμονίας».Στη ναυτική βάση Γκάρντεν Άιλαντ, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε αργότερα ένα κτίριο διοίκησης, ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την ανάγκη να «προωθηθούν συνθήκες σταθερότητας στην περιοχή» με σεβασμό «της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της αεροπορικής κυκλοφορίας» και τη δημιουργία «μιας αποτελεσματικής πολυμέρειας».

«Η Γαλλία θέλει να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Αυστραλία και την Ευρώπη», είπε ο Μακρόν σε ομιλία που εκφώνησε ενώπιον της γαλλικής κοινότητας του Σίδνεϊ, διαβεβαιώνοντας για «την επιθυμία του να εγγράψει τη Γαλλία πλήρως σε μια περιοχή που είναι η δική της» με «1,6 εκατομμύριο Γάλλους σε όλη την περιοχή (στην Αυστραλία, στη Νέα Καληδονία, την Πολυνησία, τα νησιά Ουαλίς και Φουτουνά, στην περιοχή του Ειρηνικού και στη Ρεουνιόν και τη Μαγιότ του Ινδικού ωκεανού».

«Τώρα επιστρέφουμε με δύναμη, με μια νέα δυναμική», επέμεινε.

To σαρδάμ που έγινε viral

Ωστόσο, ένα γλωσσικό ολίσθημα του Μακρόν, στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Αυστραλό πρωθυπουργό, «έβαλε φωτιά» στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.Ο Γάλλος πρόεδρος μπορεί να είχε στο μυαλό του το κόκκινο κρασί όταν ευχαρίστησε τον Μάλκολμ Τέρνμπουλ για την «λαχταριστή σύζυγό του», θέλοντας να τους ευχαριστήσει για τη θερμή υποδοχή τους κατά την επίσημη επίσκεψή του στη χώρα.

Ο Μακρόν και ο Τέρνμπουλ είχαν διέλθει με επιτυχία πολλά ευαίσθητα διπλωματικά θέματα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μέχρι που ο πρόεδρος προέβη σε αυτό το γλωσσικό ολίσθημα όταν θέλησε να κάνει μερικά καταληκτικά σχόλια στα αγγλικά.

Ευχαρίστησε τον Τέρνμπουλ και τη σύζυγό του, Λούσι, για τη φιλοξενία τους και εκθείασε το φαγητό και το κρασί που απόλαυσε στη διάρκεια της επίσκεψής του προτού αναφωνήσει: «Θέλω να σας ευχαριστήσω για το καλωσόρισμά σας, εσάς και την λαχταριστή σύζυγό σας για το θερμό καλωσόρισμα».

Ο μεταφραστής από το Σίδνεϊ Ίαν Ντέιβις δήλωσε στο Reuters πως δεν νομίζει πως ο Μακρόν προέβη σε αυτή την εθιμοτυπική απρέπεια από μεταφραστικό λάθος, επειδή ένας Γαλλόφωνος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ τη λέξη «λαχταριστή» (delicieux) για να χαρακτηρίσει ένα πρόσωπο.

«Πιθανότατα εννοούσε πως η σύζυγος του Τέρνμπουλ ήταν πολύ ευχάριστη» (delightful), είπε ο Ντέιβις. Αποκαλούμε απολαυστικό ένα γλυκό όχι ένα πρόσωπο.»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα τυχαίο σχόλιο –ακούσιο, εν προκειμένω– στη διάρκεια μιας επίσημης επίσκεψης επισκιάζει πιο επίσημα θέματα.

Πέρυσι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκθείασε την πρώτη κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν λέγοντας ότι ήταν «σε εξαιρετική φόρμα» στη διάρκεια μιας επίσημης επίσκεψης στη Γαλλία.

