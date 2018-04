Αντιμέτωπος με κάθειρξη 30 ετών ο Μπιλ Κόσμπι

Ο αμερικανός ηθοποιός Μπιλ Κόσμπι κρίθηκε χθες ένοχος για σεξουαλική επίθεση εναντίον της Άντρεα Κόνσταντ το 2004 από δικαστήριο της Πενσιλβάνιας, έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε 3 εβδομάδες.

Ο 80χρονος κωμικός κρίθηκε ένοχος σε τρεις κατηγορίες και βρίσκεται αντιμέτωπος με κάθειρξη 30 ετών--δέκα χρόνια για καθεμία από τις κατηγορίες. Το πιθανότερο πάντως είναι να του επιβληθεί μικρότερη ποινή, αλλά δεν αποκλείεται να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή.

Το θύμα, η 45χρονη σήμερα Άντρεα Κόνσταντ, ήταν παρούσα στη δικαστική αίθουσα κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας από τους ενόρκους--επτά άνδρες και πέντε γυναίκες-- έπειτα από διαβουλεύσεις 14 ωρών στη διάρκεια δύο ημερών.

Τον Ιανουάριο του 2004, στην οικία του στο Τσέλτεναμ (Πενσιλβάνια), ο Μπιλ Κόσμπι είχε προτείνει στην υπάλληλο του πανεπιστημίου Temple, την Κόνσταντ, να πιει ένα ποτήρι κρασί και μαζί τρία χάπια που όπως της είπε θα τη βοηθούσαν να χαλαρώσει, προτού την κακοποιήσει σεξουαλικά ενώ εκείνη δεν μπορούσε πλέον να αντισταθεί. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι η σεξουαλική τους συνεύρεση είχε γίνει με τη συναίνεσή της.

Ο Μπιλ Κόσμπι κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από περισσότερες από 60 γυναίκες, κατηγορίες που είχαν παραγραφεί εκτός από την υπόθεση της Κόνσταντ.

Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη δίκη με κατηγορούμενο κάποιο δημόσιο πρόσωπο από τότε που εμφανίστηκε το κίνημα #MeToo.

Κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας ο Κόσμπι ήταν αμίλητος αλλά λίγο αργότερα ξέσπασε χαρακτηρίζοντας "μ...α" τον περιφερειακό εισαγγελέα Κέβιν Στιλ όταν εκείνος ζήτησε την άμεση προφυλάκιση του ηθοποιού επειδή έκρινε ότι είναι ύποπτος φυγής. Ο Κόσμπι αρνήθηκε ότι διαθέτει αεροπλάνο και φώναξε "Τον βαρέθηκα πια!".

Ο δικαστής αποφάσισε ότι ο Κόσμπι μπορεί να παραμείνει ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή της ανακοίνωσης της ποινής του.

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας έγινε δεκτή με ζητωκραυγές από το κοινό, ενώ κάποιες από τις γυναίκες που τον είχαν κατηγορήσει και βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα ξέσπασαν σε λυγμούς. Η ίδια η Κόνσταντ παρέμεινε ψύχραιμη, στη συνέχεια αγκάλιασε την δικηγόρο της και τα άλλα μέλη της πολιτικής αγωγής.

"Αποδόθηκε δικαιοσύνη!", αναφώνησε η δικηγόρος Γκλόρια 'Ολρεντ, διάσημη για την υπεράσπιση θυμάτων σεξουαλικών επιθέσεων, η οποία εκπροσώπησε τέσσερις από τις μηνύτριες.

Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε έπειτα από την επανάληψη της δίκης του Κόσμπι, κάτι το οποίο οι εισαγγελείς έκριναν απαραίτητο προκειμένου να καταθέσουν πέντε ακόμη γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές είπαν ότι ο επί 54 χρόνια παντρεμένος ηθοποιός τις νάρκωσε και τις βίασε. Μάλιστα μια από αυτές τον ρώτησε κλαίγοντας: "Θυμάστε, έτσι δεν είναι κ. Κόσμπι;".

"Έληξε ο χρόνος που ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να γλιτώσει από τη δικαιοσύνη. Επιτέλους έφτασε η ώρα που θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του", είπε ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του ο εισαγγελέας Στιούαρτ Ράιαν.

Η επανάληψη της δίκης του Κόσμπι πραγματοποιήθηκε με φόντο το κίνημα #MeToo, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται ισχυροί άνδρες μεταξύ των οποίων ο παραγωγός Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο παρουσιαστής του «The Today Show» Ματ Λάουερ, ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι και ο γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος Αλ Φράνκεν.

Οι ένορκοι είπαν ότι όλοι ήταν ενήμεροι για το κίνημα #MeToo, αλλά πριν ακόμη ξεκινήσει η δίκη είχαν δηλώσει ότι δεν θα επηρεάζονταν από αυτό. Οι συνήγοροι του Κόσμπι κατέκριναν το κίνημα λέγοντας ότι ο πελάτης τους έπεσε θύμα του και συγκρίνοντάς το με λιντσάρισμα ή με κυνήγι μαγισσών.

Καθώς τον περασμένο χρόνο, το σώμα των ενόρκων δεν κατόρθωσε να φθάσει σε ετυμηγορία ομοφώνως επί καμίας από τις κατηγορίες έπειτα από συνεδρίαση 50 ωρών, η δίκη του Κόσμπι επαναλήφθηκε τώρα με τους εισαγγελείς να έχουν αυτή τη φορά περισσότερα 'όπλα' στη διάθεσή τους.

Οι μαρτυρίες άλλων γυναικών βοήθησαν τις εισαγγελικές αρχές να υποστηρίξουν ότι ο Κόσμπι συνιστούσε απειλή για τις γυναίκες πολύ προτού γνωρίσει την Κόνσταντ. Στην πρώτη δίκη του Κόσμπι μόλις μια ακόμη γυναίκα είχε καταθέσει εις βάρος του ηθοποιού.

Η νέα υπερασπιστική του ομάδα, υπό τον δικηγόρο του Μάικλ Τζάκσον, τον Τομ Μεσερό, υιοθέτησε μια επιθετική υπερασπιστική γραμμή εις βάρος τόσο της Κόνσταντ, την οποία χαρακτήρισε "παθολογική ψεύτρα", όσο και των υπόλοιπων γυναικών.

Η Καθλίν Μπλις από την ομάδα του Μεσερό είπε ότι οι ενάγουσες είχαν κατασκευάσει την ιστορία τους επιδιώκοντας χρήματα και δημοσιότητα. "Είναι από τις γυναίκες εκείνες που κλείνουν σπίτια", υποστήριξε.

Ο ίδιος ο ηθοποιός πάντως είχε παραδεχτεί στο παρελθόν τις κατηγορίες για χρήση ναρκωτικών και εξωσυζυγικές σχέσεις.

Σε κατάθεσή του πριν από τουλάχιστον μια δεκαετία για την αγωγή που είχε ασκήσει εναντίον του η Κόνσταντ, η οποία τελικά έληξε με οικονομικό διακανονισμό μεταξύ τους το 2006, ο Κόσμπι είχε παραδεχτεί ότι έδινε ναρκωτικά σε γυναίκες για να κάνουν σεξ μαζί του, με "τον ίδιο τρόπο που κάποιος θα έλεγε 'θα σε κεράσω ένα ποτό' ".

Είχε επίσης παραδεχτεί ότι έδωσε χάπια στην Κόνσταντ πριν από την συνεύρεσή τους λέγοντας ότι επρόκειτο για το φάρμακο Benadryl για τις αλλεργίες και το κρυολόγημα, το οποίο πωλείται χωρίς συνταγή και ότι της έδωσε τρία χάπια για να την βοηθήσουν να χαλαρώσει.

Ο Κόσμπι ήταν ο πρώτος αφροαμερικανός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε σε τηλεοπτική σειρά και συγκεκριμένα στη σειρά “I Spy” την δεκαετία του 60'. Δύο δεκαετίες αργότερα δημιούργησε το δημοφιλές “Cosby Show” που τον έκανε ευρύτερα γνωστό στο διεθνές τηλεοπτικό κοινό.]

