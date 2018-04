Συγκλονιστική κίνηση φορτηγατζήδων να σώσουν άνδρα από την αυτοκτονία

Ένας άνδρας είχε ανέβει σε πεζογέφυρα στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ και απειλούσε ότι θα πηδήξει και θα βάλει τέλος στη ζωή του. Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για τις προθέσεις του άνδρα και επικοινώνησαν με ειδικό διαπραγματευτή ώστε να τον μεταπείσει και να μην επιχειρήσει το απονενοημένο του διάβημα.

Εκτός από αυτό όμως σκέφτηκαν και κάτι αρκετά έξυπνο ώστε να προσπαθήσουν να μειώσουν τις πιθανότητες σοβαρού τραυματισμού του άνδρα.

Επικοινώνησαν ακόμα και με τον τοπικό σύλλογο επαγγελματιών οδηγών φορτηγού της πολιτείας, ζητώντας τη βοήθεια τους. Οι οδηγοί ανταποκρίθηκαν αμέσως και δεκάδες φορτηγά έλαβαν θέσεις μάχης κάτω από τη γέφυρα, δημιουργώντας ένα τεχνητό φράγμα σε περίπτωση που ο απελπισμένος άντρας έκανε πράξη τις απειλές του.

Εν τέλει, μετά από δύο ώρες διαπραγματεύσεων, ο απελπισμένος άνδρας κατέβηκε από τη γέφυρα και παραδόθηκε στις αρχές.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o