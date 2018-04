Η οικογένεια του Avicii ευχαρίστησε όσους τον τίμησαν

Η οικογένεια του Τιμ Μπέργκλινγκ, του Σουηδού αστέρα της χορευτικής μουσικής, DJ και παραγωγού γνωστού ως Avicii, ο οποίος πέθανε στις 20 Απριλίου σε ηλικία 28 ετών εξέδωσε την πρώτη της ανακοίνωση τρεις μέρες μετά τον θάνατό του.

«Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη και τα λόγια αγάπης για τον γιο και αδερφό μας. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για όσους αγαπούσαν τη μουσική του Τιμ και έχουν πολύτιμες αναμνήσεις από τα τραγούδια του» τονίζεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το Variety και σημειώνεται:

«Σας ευχαριστούμε για όλες τις πρωτοβουλίες που πήρατε για να τιμήσετε τον Τιμ, με δημόσιες συγκεντρώσεις, με τη μουσική του να ακούγεται από καμπάνες εκκλησιών, με αφιερώματα στο Coachella και στιγμές σιγής σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ευγνώμονες για την προστασία της ιδιωτικότητας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Επιθυμία μας είναι αυτό να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο.

Με αγάπη,

Η οικογένεια του Τιμ Μπέργκλινγκ».

Ο Avicii βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Ομάν. Η αιτία του θανάτου είναι ακόμα άγνωστη. Πηγές από την αστυνομική υπηρεσία της χώρας ανέφεραν, σύμφωνα με δημοσιεύματα ότι δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Ένας από τους πιο δημοφιλείς και επιτυχημένους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, EDM όλων των εποχών – έφθασε για τέταρτη φορά στο Billboard 200 το 2013 με το «Wake Me Up» και εμφανιζόταν τακτικά στη λίστα του Forbes με τους πέντε πιο ακριβοπληρωμένους DJs.

Αποσύρθηκε από τις ζωντανές εμφανίσεις το 2016 στην κορυφή της επιτυχίας του, επικαλούμενους λόγους υγείας. Υπέφερε από προβλήματα υγείας εδώ και αρκετά χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της οξείας παγκρεατίτιδας, εν μέρει λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης και της σκωληκοειδούς απόφυσης το 2014.

Ο Τιμ Μπέργκλινγκ είχε γεννηθεί στη Στοκχόλμη στις 8 Σεπτεμβρίου 1989. Ξεκίνησε να εργάζεται ως DJ από έφηβος και κυκλοφόρησε το πρώτο του single το 2007. Τα επόμενα χρόνια κυκλοφόρησε μεγάλο αριθμό singles και remixes και γρήγορα απέκτησε φήμη με τις ζωντανές εμφανίσεις του.

Έκανε μεγάλη επιτυχία το 2010 με το «Seek Bromance», το οποίο κατέκτησε τα charts σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και το ίδιο έτος υπέγραψε συμβόλαιο με την EMI.

Καλλιτέχνες της EDM, όπως οι Tiësto, Kaskade, Armin Van Buuren και Steve Aoki, μίλησαν για τον Avicii στο κανάλι BPM του Sirius XM.

«Τον γνώριζα από την αρχή της καριέρας του, μου έστελνε mash-ups» δήλωσε ο Tiesto για τον Μπέργκλινγκ. «Τον συνάντησα στη Σουηδία όταν έμεινα εκεί το 2010... ήταν ένας πολύ σεμνός, καλός άνθρωπος, πολύ γλυκός», είπε.

Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Avicii είχε ένα επίσημο remix στο single του 2009 του Tiësto «Escape Me». Αργότερα το «Levels» ώθησε τον νεαρό παραγωγό στη mainstream σκηνή.

«Ήταν καταπληκτικός, ερχόταν με διαφορετικές μελωδίες» ανέφερε ο Tiesto για τον Avicii. «Έχει εμπνεύσει τόσους πολλούς DJs και είναι η μεγαλύτερη έμπνευση του Kygo» τόνισε.

Όσο για την απόσυρση του Μπέργκλινγκ από τις περιοδείες, ο Tiesto δήλωσε: «Είχε λίγο φόβο στη σκηνή, γι 'αυτό ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτόν να βρίσκεται στη σκηνή και να παίζει, αγαπούσε να είναι στο στούντιο». Ωστόσο, σε πρόσφατες συνομιλίες τους ο Μπέργκλινγκ εκμυστηρεύτηκε στον Tiesto ότι σκεφτόταν να κάνει πάλι περιοδείες.

Ο Kaskade χαρακτήρισε επίσης τον Μπέργκλινγκ πρωτοπόρο στην κοινότητα της dance μουσικής. «Ήταν τόσο έξυπνος τύπος» δήλωσε.

«Αυτό που μου αρέσει να σκέφτομαι για τον Τιμ είναι όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ που ήταν τόσο γεμάτο country μουσική και πήγε εκεί στο Ultra Music Festival και κάλεσε όλους εκείνους τους ανθρώπους να παίξουν στη σκηνή... Οι άνθρωποι πραγματικά σκέφτονταν "Τι κάνει αυτός ο τύπος;" Και όταν η μουσική βγήκε, φαινόταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον πλανήτη επειδή συνέδεσε δύο διαφορετικά είδη».

Όταν κοιτάω πίσω σε αυτό που έκανε ο Avicii στην ηλεκτρονική μουσική, κυριολεκτικά μπορώ και τον ακούω σε όλα αυτά τα τραγούδια, ακόμα κι αν δεν είναι τραγούδια του. Είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της EDM, αν αυτός ο όρος, ακόμη υπάρχει. Αυτός ο όρος είναι 10 χρόνων και ο Avicii ξέφυγε από τον όρο αυτό. Ξέρετε ότι υπάρχουν λίγοι καλλιτέχνες που μπορούν να το κάνουν και είναι ένας από αυτούς» δήλωσε ο Aoki.

Πολλοί φίλοι, συνεργάτες και μουσικοί θαυμαστές του Avicii εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατό του, σύμφωνα με το Rolling Stones.

«Κάτι πραγματικά φρικτό συνέβη» έγραψε ο David Guetta. «Χάσαμε έναν φίλο με μια τόσο καλή καρδιά και ο κόσμος έχασε έναν απίστευτα ταλαντούχο μουσικό. Σ’ ευχαριστώ για τις όμορφες μελωδίες σου, τον χρόνο που μοιραστήκαμε στο studio, ή παίζοντας μαζί σαν DJ ή απλά απολαμβάνοντας τη ζωή σαν φίλοι».

Ο Avicii είχε συνεργαστεί με τους Coldplay (A Sky Full of Stars, Hymn for the Weekend), Wyclef Jean και Santana (για τον ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014 Dar um Jeito), Madonna, Robyn, Major Lazer και Daft Punk.