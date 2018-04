Τραγωδία με νεκρούς στο Τορόντο: Φορτηγάκι παρέσυρε πεζούς

Ο οδηγός του ημιφορτηγού που παρέσυρε περίπου 10 πεζούς στο Τορόντο συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομίας της πόλη, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες για την ηλικία, το φύλο ή το πιθανό κίνητρό του.



Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.



Σύμφωνα με την εφημερίδα Toronto Star, γύρω στη 1.30, τοπική ώρα, το λευκό φορτηγάκι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε οκτώ έως δέκα άτομα στην οδό Γιόνγκ, κοντά στη λεωφόρο Φιντς.



Σύμφωνα με το CBC, το όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4 — Obelix (@henrimiller100) 23 Απριλίου 2018

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο

#BREAKING: Van strikes "numerous pedestrians" in Toronto, police say: 8-10 injured. Driver fled the scene pic.twitter.com/9vnaa7Q70d — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 23 Απριλίου 2018

Reports of multiple fatalities after van runs over pedestrians in Toronto; no word on whether it's an intentional act https://t.co/Hn605fB8Zj pic.twitter.com/qGfHmswppu — BNO News (@BNONews) 23 Απριλίου 2018

Police were called to Yonge Street and Finch Avenue East in #Toronto, for a collision; possible 8-10 pedestrians struck - reports https://t.co/8Ic761whTs pic.twitter.com/gN8McoTJLl — Sputnik (@SputnikInt) 23 Απριλίου 2018

