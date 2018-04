Φορτηγό παρέσυρε πεζούς στο Τορόντο. Οι πρώτες εικόνες από το συμβάν

Περιστατικό στο Τορόντο έχει κινητοποιήσει τις τοπικές αστυνομικές Αρχές. Το "λευκό φορτηγό" και οι πρώτες πληροφορίες για περιστατικό και για πυροβολισμούς!



Η αστυνομία του Καναδά ενηυμέρωσε πως δέχθηκιε κλήσεις μετά από περιστατικό στην συμβολή της οδού Yonge με την λεωφόρο Finch, στο Τορόντο.



Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το sputniknews.com κάνουν λόγο για φορτηγό που παρέσυρε πεζούς, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω πληροφόρηση.

Τορόντο: «Το φορτηγό παρέσυρε 10 πεζούς»



Ένα ημιφορτηγό παρέσυρε περίπου 10 πεζούς στο Τορόντο, ανέφερε η αστυνομία της πόλης.Σύμφωνα με την εφημερίδα Toronto Star, γύρω στη 1.30, τοπική ώρα, το λευκό φορτηγάκι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε οκτώ έως δέκα άτομα.



Όπως προαναφέραμε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση των θυμάτων. Σύμφωνα με το CBC, το όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.



Τα πρώτα βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο δεν άργησαν να δουν το «φως» της δημοσιότητας. Δείχνουν κάποιους τραυματισμένους πεζούς να δέχονται τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έχουν επίσης καταφθάσει περιπολικά και ασθενοφόρα.



Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο

#BREAKING: Van strikes "numerous pedestrians" in Toronto, police say: 8-10 injured. Driver fled the scene pic.twitter.com/9vnaa7Q70d — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 23 Απριλίου 2018

Reports of multiple fatalities after van runs over pedestrians in Toronto; no word on whether it's an intentional act https://t.co/Hn605fB8Zj pic.twitter.com/qGfHmswppu — BNO News (@BNONews) 23 Απριλίου 2018

Police were called to Yonge Street and Finch Avenue East in #Toronto, for a collision; possible 8-10 pedestrians struck - reports https://t.co/8Ic761whTs pic.twitter.com/gN8McoTJLl — Sputnik (@SputnikInt) 23 Απριλίου 2018

newsit