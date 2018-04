Γέννησε το τρίτο της παιδί η Κέιτ Μίντλετον! Είναι αγόρι

Η Κέιτ, η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, εισήχθη στο μαιευτήριο για να γεννήσει το τρίτο της παιδί.

Η 36χρονη δούκισσα του Κέμπριτζ μετέβη στο ιδιωτικό μαιευτήριο Lindo Wing του St Mary’s Hospital στο δυτικό Λονδίνο, όπου γέννησε αγοράκι.

«Η Δούκισσα μετέβη με το αυτοκίνητο από τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον στο μαιευτήριο μαζί με τον Δούκα του Κέμπριτζ», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Το νέο μέλος της βασιλικής οικογένειας θα είναι το τρίτο εγγόνι του πρίγκιπα και διαδόχου του βρετανικού θρόνου Κάρολου και το τρίτο δισέγγονο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, η οποία το Σάββατο γιόρτασε τα 92α γενέθλιά της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το παλάτι του Κέσινγκτον η Μίντλετον εισήχθη στην πτέρυγα Λίντο του ιδιωτικού νοσοκομείου Σεντ Μέρις στο κεντρικό Λονδίνο.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.