Τρόμος στον αέρα για 144 επιβάτες: Εξερράγη κινητήρας B-737

Σε μια εσωτερική πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Ντάλας, εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές. Περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση εξερράγη ο αριστερός κινητήρας ενός Boeing 737 της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Southwest Airlines που μετέφερε 144 άτομα. Τα συντρίμμια χτύπησαν την άτρακτο του αεροσκάφους και κατέστρεψαν ένα παράθυρο.



Αυτό οδήγησε σε μια αναρρόφηση στην καμπίνα, επειδή το αεροσκάφος είχε ήδη ανέβει σε υψόμετρο περίπου 33.000 ποδών.



Σύμφωνα με την ερευνητική αρχή NTSB υπεύθυνη για τα ατυχήματα στις μεταφορές, το ατύχημα προκάλεσε τον θάνατο μιας επιβάτιδας στην πτήση. Οι διασώστες ανέφεραν και επτά τραυματίες.



Δείτε τη στιγμή της έκρηξης του κινητήρα όπως την κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας

Ωστόσο, η Aviation Herald ανέφερε ότι μια γυναίκα σχεδόν απορροφήθηκε από το αεροπλάνο με το τράβηγμα του σπασμένου παραθύρου και την τράβηξαν πίσω στην καμπίνα οι άλλοι επιβάτες.

