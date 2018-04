Το Ισραήλ απειλεί το Ιράν: Αν μας επιτεθείτε, οι θέσεις σας στη Συρία θα πληγούν

Το Ισραήλ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ιρανική «αεροπορική δύναμη», όπως την αποκάλεσε, που είναι ανεπτυγμένη στη Συρία, στην οποία περιλαμβάνονται πολιτικά αεροσκάφη που φέρονται να μεταφέρουν όπλα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επιτεθεί εναντίον τους.

Το Ιράν, η Ρωσία και η Συρία κατηγόρησαν το Ισραήλ για την αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε στις 9 Απριλίου εναντίον της συριακής αεροπορικής βάσης T-4, στην οποία σκοτώθηκαν επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει με αντίποινα.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν δορυφορικές εικόνες και έναν χάρτη πέντε συριακών αεροπορικών βάσεων, στις οποίες φέρονται να βρίσκονται ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή φορτηγά αεροσκάφη, όπως και τα ονόματα τριών ανώτερων αξιωματικών των Φρουρών της Επανάστασης που φέρονται να είναι υπεύθυνοι για σχετικά προγράμματα.

