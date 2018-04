Μυστική συνάντηση του αμερικανού ΥΠΕΞ με τον Κιμ στη Β. Κορέα

Ο Μάικ Πομπέο, ο οποίος έχει ονομαστεί επόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ταξίδεψε μυστικά στη Βόρεια Κορέα το Σαββατοκύριακο του Πάσχα των Καθολικών και συναντήθηκε με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, αποκάλυψε η εφημερίδα The Washington Post, η οποία επικαλέστηκε δύο πρόσωπα ενήμερα για το ταξίδι αυτό

Ανώτερος αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε το ταξίδι του απερχόμενου διευθυντή της CIA και τη συνάντησή του με τον Κιμ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

CIA Director Mike Pompeo traveled to North Korea over Easter weekend for a meeting with leader Kim Jong Un, sources say https://t.co/VFG3D13At2 pic.twitter.com/8eqSaqApoz